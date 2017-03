Stát nás moc nepodporuje, shodují se rodiče

Liberecký kraj /HLASUJTE/ - Každá koruna navíc se hodí, zejména samoživitelkám. "Ale nárůst o tři sta korun u dospívajícího chlapce nepokryje ani zvýšení cen potravin," upozorňuje jedna z nich.

Podle 72,5 procenta panelistů Deníku z Libereckého kraje mladým rodinám pomohlo zvýšení přídavků na děti. O opaku je přesvědčeno 27,5 procenta dotázaných.

Vláda až nyní, na konci svého volebního období, rozhodla o zvýšení přídavků na děti, které se měnily naposledy v roce 2012. V rodinách, kde alespoň jeden z rodičů pracuje, se zvýší o 300 korun měsíčně, a to na 800, 910 a 1000 korun měsíčně podle věku dítěte. Nárok na něj budou mít nově rodiny s příjmy až 2,7násobku životního minima, nyní je limit na 2,4násobku. Státní kasu to vyjde na čtyři miliardy korun. Sobotkův kabinet nicméně rodiny velmi aktivně podporoval i zvyšováním daňových slev na druhé, třetí a další dítě. Zatímco v roce 2014 si poplatník za druhé dítě odečetl z daní „jen" 13 404 Kč, za rok 2017 to bude 19 404 Kč. Regionální osobnosti takový přístup ocenily.

Otec: Podpora rodin státem je malá

Liberec - Jak pocítili sociální politiku současné vlády některé z pracujících rodičů, které jsme oslovili? Je podpora rodin dostatečná a co by jim skutečně pomohlo? „Na přídavky na děti jsme dosáhli naposledy před dvěma lety. Pak už jsme hranici příjmů přesáhli o pár stokorun, takže nás se zvýšení přídavků nijak nedotkne," říká Lukáš Váňa, otec rodiny s pěti dětmi.

Podle jeho názoru je podpora státu pro rodiny s dětmi obecně velmi malá. A rozdíl několika stokorun na přídavcích, na něž stejně nedosáhnou rodiny, kde oba rodiče pracují, není ani pomocí, ani motivací. „Podle mě by bylo úlevou snížení odvodů sociálních dávek pracujících rodičů s více dětmi. Takhle odvádíme hromadu peněz do sociálního systému a ještě vychováváme budoucí plátce," myslí si Váňa.

Hodně papírování, výsledek nulový

Dobrou zkušenost nemá ani otec dvou dětí, Luděk Prokůpek. Také jeho rodina na přídavky nedosáhne, a to i přesto, že jako vychovatelka a pracovník v kultuře určitě nepatří k vyšším příjmovým skupinám. „O přídavky ani nežádáme, je s tím víc papírování a výsledek nakonec žádný. Takže žádnou velkou pomoc nevidím. Naopak bych vítal lepší přístup v džungli zvaná mateřská. Když žena čekala druhé dítě, zápolili jsme na sociálce s tím, jak mají vyplatit tzv. rodičák, když měla žena ještě vedlejší příjem.

Nechci to brát plošně, ale tehdejší úřednice si nejenže nevěděli rady, pokud má žena více příjmů, ale ani nám nijak zvlášť nevycházeli vstříc a určitě jsme se nesetkali s pomocí. Až když jsme se obrátili dál, tak nám nakonec vypočetli, co nám patřilo, ale byly to docela nervy," popisuje vlastní zkušenost.

Od zvýšení dávek na děti si příliš neslibuje ani Martina Musilová ze Stráže. Je maminkou tří děti, s nejmladším synem je na mateřské, ale přídavky přesto nepobírá. Od státu dostává pouze rodičovský příspěvek ve výši 4,5 tisíce korun

Pracujete? Nemáte nárok!

„Bylo by to dobré, ale uvidíme, jestli nám to teď se zvýšením životního minima vyjde. Přídavky a vůbec další dávky se vypočítávají z předchozích období, takže ve chvíli, kdy je zrovna potřebujete, na ně nedosáhnete," upozornila Musilová. Když zůstala doma po narození dítěte, žádala o přídavky marně. „Prostřední syn byl těžce nemocný, já s ním musela být doma, takže manžel pracoval jako ďas, aby nás uživil a bylo i na léky a speciální dietu," vysvětluje.

Samoživitelky? Stále problém

"Jako samoživitelka samozřejmě vítám každou korunu navíc, ale nárůst o tři sta korun u dospívajícího chlapce nepokryje ani zvýšení cen potravin," domnívá se Jiřina Černá, samoživitelka s dospívajícím synem.

"To nemluvím o dalších nárocích ve škole. Od státu bych raději uvítala, kdyby konečně posunul jednání o vymáhání alimentů, jak slibovala sociálnědemokratická vláda. Ještě mám před očima ten oranžový billboard… A skutek? Utek! Bývalý manžel mi dluží za několik let na výživném už 40 tisíc. A že by ho vyděsilo, že mu odeberou řidičák? Výsměch. Vždycky zdůvodní, že ho potřebuje k práci a peníze na výživné tak drobí v nepatrných částkách jednou za čas, aby neměl konflikt se zákonem. A nejsem jediná. Tam by měl stát zakročit účinněji," zlobí se žena.

Za výsměch mladým rodinám považuje přídavky i jablonecká lékařka. „Vypočítávají se z příjmu. Oba pracujeme, vychováváme a motivujeme děti, aby z nich vyrostli dobří a pracovití lidé, ale vyděláváme, tak na dětské přídavky nemáme nárok. Proč, ptám se! Copak nejsme také rodiče?!

Kateřina Havlová

zdravotnice, ředitelka ČČK Jablonec nad Nisou, 38 let

Myslím si, že více by pomohlo nezatěžovat tyto rodiny nepřímými daněmi. Smutné je, když dostanete stokorunu a na zvýšení všech služeb zaplatíte 300, tedy třikrát víc. No, ale ne lidem, kteří si dělají děti z tohoto důvodu.

Ladislav Smejkal

historik, Česká Lípa, 70 let

Ano, mladým rodinám je třeba pomoci penězi a již na školách děti učit šetrnosti, píli a vzájemné úcty, aby se překážky snáze překonaly.







Michael Canov

starosta Chrastavy a senátor, 56 let

Logicky každé navýšení přídavků na děti mladým rodinám, které děti mají nebo je plánují, pomáhá.