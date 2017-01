Bez myslivců by některá lesní zvěř v těchto mrazech jen těžko přežila

Českolipsko - V současných mrazech myslivci přikrmují zvěř až dvakrát týdne. Zvířata by měla šetřit energii.

Stovky kilogramů krmiva sena, obilí, kaštanů či žaludů sypou v zimních dnech myslivci a ochránci přírody volně žijícím zvířatům v přírodě.Foto: Deník

V Libereckém kraji silně mrzne, teploty klesly včera ráno na některých místech až k minus 19 stupňům Celsia. Milovníci zimních sportů jásají, myslivci připínají sněžnice a vyrážejí přikrmovat zvěř ke krmelcům.

„Dokrmuji jednou až dvakrát týdně. Není to žádná sranda, když je sněhu nad kolena. O víkendu mě naštěstí ke krmelci hodil kolega na čtyřkolce, jindy beru běžky nebo sněžnice," říká myslivec Jan Filip, jehož revírem je Okrouhlá a Slunečná na Českolipsku.

Pestrý jídelníček

Myslivci přikrmují zvěř celoročně, v letních dnech ne tolik, ale přikrmování je důležité, aby zvěř nedělala škody například na stromech, ale také, aby se udržela na jednom místě a nemigrovala.

Přikrmovat by se mělo i před zimou, aby si zvěř udělala tukovou zásobu a připravila trávicí trakt na takové krmivo. „Naší snahou je, aby jesle byly plné sena, kvalitního a voňavého, a aby byla koryta naplněná obilím," doplňuje myslivec Jan Filip.

Jídelníček mají lesní zvířata pestrý a občas jim myslivci dopřejí i nějaké dobroty navíc. „Jídelníček se skládá ze tří nejdůležitějších věcí, což je objemové krmivo, tedy seno, jadrné krmivo jako kaštany a ječmen a po celý rok je důležitá sůl, která je bohatá na minerály. Skvělé jsou potom sušené jeřabiny, které jsou plné vitamínů" upřesňuje Jan Filip.

Potravu pro lesní faunu na zimu myslivci připravují v průběhu celého léta, mají speciální krmelce, ve kterých suší seno i schraňují ostatní potravu.

Srnky si na Janovu přítomnost už zvykli. „Když je jezdím přikrmovat pravidelně, tak už jsou zvyklé chodit kontrolovat stav krmelce, často také u krmelců leží a čekají, kdy dorazím," říká myslivec.

Lesní zvěř by podle něj měla zimu jinak snášet dobře, nemělo by jí hrozit nastydnutí nebo prochladnutí. „Když má zvěř správnou tukovou zásobu, tak by si měla s takovou zimou poradit. Určitě by však v tomhle počasí měla šetřit energii. Například pokud by srny proháněl pes, můžou mít zápal plic, nebo mohou spotřebovat hodně energie, která je v tomto počasí drží při životě a pak mohou umrznout," dodává na konec myslivec.

Ptákům vadí ledovka

Podle ornitologa Severočeského muzea Martina Pudila zima nevadí většině ptáků, kteří se slétají ke krmítkům. Problém mají pouze s ledovkou, když se nemohou k potravě proklovat.

Komplikované s vyhledáváním jídla to však mají dravci. Jejich živá potrava je schovaná pod sněhem. „Hlodavci si totiž umí vyhrabat pod sněhem chodbičky, a jsou tak chránění před útoky predátorů," uzavřel Pudil.

Jak pomoci zvířátkům v těchto mrazech?Určitě každý si může vyrobit krmítko pro ptáčky. Nejvhodnější potravou do ptačích krmítek jsou podle odborníků jednoznačně semínka slunečnice. Kromě ní můžete do krmítka nasypat ještě semena máku, řepky, prosa, lnu, pšenice nebo rozdrcené ovesné vločky. O srnky, divoká prasata nebo zajíce se starají myslivečtí hospodáři. Pokud jim chcete pomoci, je ideální je zkontaktovat a zjistit, kam a co je nejlepší přinést. Srnky mají nejraději seno a větvičky, kaštany nejvíce chutnají divokým prasatům. Lesní zvířata uvítají ale i jablka, hrušky, mrkev, brambory i řep. už je to s pečivem, kterým můžete srnku i zabít. Nesmí navlhnout, jinak po něm mohou mít zvířata trávicí problémy.