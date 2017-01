Biatlonová mánie na rychlo dorazila i do Zákup

Zákupy /FOTOGALERIE/ - Závodu v oblíbeném sportu naplánovaného během čtyř dní se zúčastnil dvojnásobek závodníků, než její strůjce očekával.

Něco přes sto hodin uběhlo od první myšlenky do startu nultého ročníku zákupského biatlonového závodu O zlatou mušku. Ten se odehrál v sobotu 21. ledna ve zdejším sportovním areálu Emila Zátopka.

„Biatlon je dneska sport číslo jedna. Díky letošním výborným sněhovým podmínkám nás napadlo zkusit založit novou tradici," říká starosta Zákup a zároveň iniciátor celé akce Radek Lípa.

Hurá akce

Od myšlenky nebylo daleko k činům. Aby se akce v krátkém čase stihla uspořádat, bylo třeba jednat rychle. „Naštěstí myšlenka brzy nadchla i další lidi, například ředitel naší školy Čestmír Kopřiva ji ihned pojal za svou," popisuje Lípa s tím, že se řediteli povedlo v napjatém školním rozpočtu najít nějaké peníze, za které pořídil pro žáky školy nové běžky. Z těch se díky mnoha kilometrům upravených tratí v okolí Zákup mohou podle předpovědí těšit několik dalších týdnů a následně snad i let.

Během předzávodní úpravy tratí, se kterou přijel na historickém sněžném skůtru pomoci starosta Prysku Jan Sviták, říkal Radek Lípa, že by byl rád, kdyby se závodu zúčastnilo alespoň třicet lidí.

Rychle mizející startovní čísla během sobotní ranní prezentace dávala tušit, že očekávání budou předčena.

Závod pro všechny

Na start závodu se postavila šedesátka závodníků všech věkových i výkonnostních kategorií. Zúčastnil se profesionální atlet i mamka od rodiny. Lindě Vobrové, nejmladší účastnici závodu je pouhých šest let. Jako nejstarší se na startovní listinu zapsal pětasedmdesátiletý Robert Seidl.

„Já už jsem si s tím nejstarším užil hodně. Polevčáci dělali letní výstup na Klíč. Ta moje parta mě tam vždycky nastrčila a já to vyhrál," vypráví Robert Seidl s tím, že se pak zdráhal těchto akcí účastnit, neboť neustále mladším sbíral ceny.

Účastníci a diváci byli událostí nadšeni. Dobré náladě v jejich řadách přispěla jednak velká zásoba grogu a guláše, ale i spontánní myšlenka celé akce, která si nehrála na nic víc, než vzájemné setkání místních i přespolních příznivců sportu a dobré zábavy.

„Slušelo by se starostovi poděkovat, je to opravdu výborný nápad," podotkl jeden ze závodníků, který ze strachu, že by musel v hospodě objednat kolečko štamprlat, nechtěl do novin uvést své jméno.