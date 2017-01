Bruslaři vyrazili na Dubici

Českolipsko - Hladiny vodních ploch sevřel mráz a tloušťka ledu už místy dovoluje, aby nadšenci nazuli brusle a vyjeli.

Jako celé generace dětí v České Lípě, absolvoval Martin Bureš z Janova první bruslařské krůčky na zamrzlé hladině bývalé pískovny v českolipské Dubici.Foto: Deník/Jiří Jelínek

Jako celé generace dětí na Českolipsku, absolvoval Martin Bureš z Janova první bruslařské krůčky na zamrzlé hladině bývalé pískovny v českolipské Dubici. Zde se díky mrazům posledních dní vytvořila ledová krusta, která je navíc i poměrně hladká.

Malí Jágrové nebo Vernerové, ale i starší a pokročilejší bruslaři, se tak mohou pohodlně projet na rozlehlé ploše, kde jedinou překážkou je tvrdá zem pod úzkými břity. A nově také ocelové sloupy letního wakeboardingu. „Brusle jsem dostal od kamaráda Sebíka," říká Martin, který by podle své maminky teď raději skákal parkour.

V Dubici se led zdá být pevný, ale například na novoborském koupališti provozovatel vstup na ledovou plochu o víkendu zakázal.

A jaká tloušťka ledu je pro bruslení vhodná? Pokud chce člověk vyrazit na led sám, stačí 10 centimetrů. Pro skupinové bruslení už by měl být led 17 centimetrů silný. Lidé by si měli tloušťku ledu ověřit. „I když je led relativně silný, často dochází k pohybu hladiny a ledová vrstva tak visí ve vzduchu. Prolomení ledu je pak nečekaně rychlé a ohrožení života o to větší," říká Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře.

Vstup na zamrzlé plochy nádrží a rybníků za účelem provozování zimních sportů je pouze na vlastní nebezpečí.