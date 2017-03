Bude nová a širší. Silnici u Oken opraví kraj za 55 milionů korun

Českolipsko - Koncem března se rozjede rekonstrukce krajské silnice u obce Okna na Českolipsku. Oprava zkomplikuje místní dopravu na půl roku.

Koncem března se rozjede rekonstrukce krajské silnice II/273 u obce Okna na Českolipsku. Stavba za více než 55,5 mil. Kč bude financována z Integrovaného regionálního operačního programu, kam Liberecký kraj předložil projekt vloni na podzim. Po novém by sFoto: KÚ LK

Celkem 55 milionů korun bude stát oprava krajské silnice II/273 z obce Okna na hranici kraje. Kraj na ni získal dotaci z Integrovaného regionálního operačního systému. Práce začnou už tento týden a nová vozovka by měla být průjezdná začátkem září. Silnice spojuje Liberecký kraj se Středočeským a kromě místních ji často využívají turisté cestou na hrad Houska či opačným směrem k Máchovu jezeru.



Kompletní rekonstrukcí projde úsek dlouhý přes čtyři a půl kilometru. V současné době je silnice široká jen pět metrů a na některých místech se nevyhnou dvě nákladní auta. Stavbaři povrch rozšíří na 6,5 metru. Projektanti původně náklady stavby odhadli na více než 65 milionů korun, v soutěži se ji podařilo o deset milionů snížit.

Uzavírky1. etapa: od 1. dubna do 23. května od hranic kraje až k Žďáru.

2. etapa: od 23. května do 4. července od Žďáru na křižovatku směrem na Luka

3. etapa: od 4. července do 8. srpna od křižovatky na Luka až do Oken.

„Stavba začne od hranic kraje směrem na sever, čili k Oknům. Bude na tři etapy a vždycky bude úplná uzavírka na daném úseku,“ řekl ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje Jan Růžička. Kompletní obměnou projde také dopravní značení a propustky.



První uzavírka začne 1. dubna, potrvá do 23. května a povede od hranic kraje ke Žďáru. Druhá etapa naváže od 23. května do 4. července od Žďáru na křižovatku na Luka a poslední etapa v úseku od křižovatky na Luka až do Oken potrvá od 4. července do 8. srpna.



„Díky realizaci projektu budeme mít kvalitní dopravní propojení Libereckého a Středočeského kraje, propojení rekreačních oblastí Máchova jezera a CHKO Kokořínsko a dále bude zajištěno napojení s rozvojovou oblastí Mělnicko. Dosáhneme tak hlavního cíle programu, kterým je zlepšení regionální mobility v rámci regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T,“ uzavírá radní Radka Loučková Kotasová.



Z programu IROP se zatím kraji podařilo na opravy silnic získat dotace pro jeden projekt. Už loni opravil silnici v Jablonném v Podještědí. Oprava úseku od hlavní silnice 13 po železniční přejezd stála pět milionů korun. Připravena je další etapa za 49 milionů korun.