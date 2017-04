Bývalé „území nikoho“ na Ploužnici mění tvář

Ralsko - Dost rušno bývalo dříve na sídlišti Ploužnice v Ralsku. Vysoká kriminalita i četné pouliční potyčky se stávají minulostí. Stejně jako velká nezaměstnanost a dluhy místních obyvatel.

Kancelář sociální pracovnice najdou zájemci v jednom z bytových domů na sídlišti Ploužnice. Foto: Deník

Sídliště, které zůstalo po sovětské armádě na Ploužnici v Ralsku, nese stále označení sociálně vyloučená lokalita. Přestože tu žije něco kolem 600 obyvatel, nenajdete zde lékaře, obchody ani školu. I tak se díky vedení města mění k lepšímu, a to hlavně zavedením služebny městské policie a sociálním pracovnicím. Nyní by mohli díky dotaci v části Ploužnice využívat i vlastní asistenty kriminality.

DOTACE NA BEZPEČNOST

Území nikoho. I tak se jednu dobu Ploužnici říkalo. Mohla za to mimo jiné vysoká kriminalita. Obyvatelé si zde v minulých letech často vyměňovali názory pomocí klacků a kovových holí. Na bezpečnost však nyní dohlíží městská policie a možná brzy bude mít posilu. „Máme požádáno o dotaci na asistenty prevence kriminality, která by byla na tři roky. Dále budeme žádat dotaci na sociální pracovnice, které nyní máme na Ploužnici dvě,“ popisuje starosta města Ralsko Miloš Tita.

PROBLÉMY S DLUHY

Sociální pracovnice zde místním pomáhají s různými problémy. „Sociální pomoc je poskytována všem lidem bez rozdílu s tím, že je zajištěna úplná anonymita každého. To, proč mě lidí navštěvují nebo já je, je opravdu různorodé. Nejvíce se věnuji problému se zadlužeností,“ uvedla již dříve Margita Loosová, terénní pracovnice v sociálních službách pro město Ralsko. S dluhy obyvatel pomáhá také oddělení vymáhání dluhů. „I nezaměstnanost zde výrazně klesla, lidi buď práci mají, nebo zaměstnání aktivně hledají,“ dodává starosta.



S nedostatkem služeb by zde měla pomoct rekonstrukce dalších dvou panelových domů. Díky tomu by mohlo lokalitě přibýt obyvatel a stoupla by i poptávka po službách. „Zatím tady není ani školka. Přestože ta potřeba zatím není tak velká, v budoucnu by se zde ale mohla začít stavět,“ říká starosta města.



Ralsku na sídlišti Ploužnice patří pouhé dva obydlené bytové domy, zbylé čtyři vlastní město Mimoň. „Snažíme se s Mimoní vždy dospět k nějakému kompromisu, takže zde například brzy poběží rekonstrukce kanalizace. Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom mohli od Mimoně domy převzít, ale nechtějí se jich vzdát,“ podotýká Tita.