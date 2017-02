Čabajkovou nebo štrůdlovou zmrzlinu už si možná nedáte. Oblíbené cukrárně hrozí konec

Stráž pod Ralskem – Zcela unikátní cukrárně ve Stráži pod Ralskem hrozí zánik. Stala se pojmem a do města lákala davy na více než sto druhů zmrzliny. Ničí ji však těžká krize partnerských vztahů. Zmrzlinářka Ivana Jablonovská, která je jediným stálým zaměstnancem cukrárny, je vyčerpaná a chce odejít jinam.

Už desátým rokem funguje ve Stráži pod Ralskem vyhlášený podnik U Schwarzkopfa, kde si vyrábí vlastní italskou zmrzlinu. Milovníci mražené pochoutky nikde jinde tak široký výběr nenajdou. Denně si totiž zákazníci mohou vybírat z více než stovky druhů.Foto: Deník/Petra Hámová

„Cukrárnu jsme založili s partnerem před lety, já do ní dala úplně vše, byla jako moje dítě a někdy zde strávím i 23 hodin. Bohužel, partner tady nedělá nic a já už psychicky, ani fyzicky nemohu,“ říká Jablonovská. Její zmrzlina, za kterou se během letního víkendu do Stráže pod Ralskem vypraví více jak tři tisíce lidí, a vystojí si i hodinovou frontu, aby mohli ochutnat například čabajkovou příchuť, se tak už asi stane minulostí. Smutná zpráva se nese nejen Českolipskem, ale po celé republice.

„Zatím nevím, jak dál, s partnerem se nelze na ničem domluvit. Nechci to tady opouštět, je to krásné místo a mám tady stálou klientelu, ale jsem jen člověk,“ zoufá si Jablonovská.

Majitelem cukrárny je její partner, původem z Německa, který se prý po pětadvaceti letech života v Čechách nenaučil česky. „I kvůli tomu vše vyřizuji já. Všechna ocenění má naše zmrzlina díky mně. Bohužel od něho slyším jen to, že jsem líná a nic nedělám,“ svěřuje se.

Jak dodává, kvůli dřině, kterou podniku věnovala, ji čeká vážná operace plotýnek. „Nejsou to jediné zdravotní problémy, ale zkusím začít znovu,“ říká paní Ivana. Zmrzlinu vyrábí například i pro diabetiky nebo pro lidi alergické na lepek. „Mám zodpovědnost za všechny lidi, co si od nás zmrzlinu berou, jednám s nimi o řešení,“ konstatuje. Právě pro odběratele i lidi ze Stráže pod Ralskem a okolí je zpráva o možném konci podniku šok. Jisté je, že by utrpělo celé město. Za zmrzlinou se sem sjížděli nejen Češi, ale i cizinci.

„Pokud se paní Ivana rozhodne jít jinam, tak věřím, že při své šikovnosti a pracovitosti si takové jméno vybuduje i jinde. Mě, jako starostu i občana, to bude samozřejmě moc mrzet,“ přiznal starosta města Zdeněk Hlinčík.

Strážská zmrzlina zvítězila také v soutěži Regionální výrobek roku. Majitele cukrárny Deník několikrát telefonicky kontaktoval. Po úvodní prosbě, ať se ozveme o hodinu později, už telefon nezvedl.