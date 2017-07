Čapí mláďata z Jezvé unikla smrti díky bdělému ochránci

Jezvé - Rodina čápů z komína v Jezvém málem přišla o dva potomky kvůli rybářskému vlasci. Jednomu trčel z krku, druhé mládě jím bylo omotané. Příběh měl šťastný konec.

Rodina čápů z komína v Jezvém málem přišla o dva potomky kvůli rybářskému vlasci. Jednomu trčel z krku, druhé mládě jím bylo omotané. Foto: Miroslav Půlpán

Cvičené oko ornitologa a dobrovolného strážce přírody Miroslava Půlpána pomohlo ve středu 21. června těsně odvrátit jinak téměř jistou smrt dvou ze čtyř potomků páru čápů hnízdících pravidelně několik let na nepoužívaném komíně v Jezvém.

Čapí rodina je chloubou obce, kterou nejen místní často pozorují prostřednictvím webkamery umístěné na věži sousedního kostela. Díky rychlé a přesné akci ornitologů a hasičů je naštěstí v pořádku.

„Volalo mi asi osm lidí, že kolem komína je plošina. Prý jestli nám nekradou čápy," vypráví místní nadšenec Martin Šimončič, který kameru na kostel umístil. Nekradli, ale zachraňovali.

Vylezl na lešení

Ornitolog Miroslav Půlpán je v důchodu a sleduje čápy i další ptactvo pravidelně. V Jezvém používá ke kontrolám čapí rodiny dočasné lešení na zdi vedlejšího kostela, do hnízda je zde dobře vidět. „Zjistil jsem, že jedno mládě mi připadá zamotané, nebylo to ,jak normálně vídávám, vykazovalo omezený pohyb. Vedu záchrannou stanici pro labutě a vím, jak se v takových situacích zachovat," říká Půlpán, který následně kontaktoval kolegy ochránce, hasiče a také majitele přilehlého pozemku.

„Výjezd jsme pojali jako cvičení operací ve stísněných podmínkách," říká velitel českolipské stanice Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Ladislav Vakula s tím, že se jej zúčastnila jedna jednotka. Hasiči nejdříve mláďata dopravili na zem a po zásahu odborníků je vrátili rodičům. Ti zhruba hodinovou akci velké skupiny lidí s pochopitelným zájmem pozorovali ze vzduchu.

„Podezření se potvrdilo. Jednalo se hned o dvě mláďata. Jedno bylo vlascem omotané a druhému trčel ze zobáku. Snažili jsme se ho vytáhnout opravdu opatrně pro případ, že by na jeho konci byl háček," vypráví Půlpán. To se naštěstí nepotvrdilo a obě mláďata jsou již mimo ohrožení. Ornitolog Pavel Kurka navíc zachráněné, letos narozené ptáky i jejich sourozence rovnou okroužkoval.

Nabídli pomoc

V pozorování čapí rodiny, jako i dalších zástupců ptačí říše bude Miroslav Půlpán pokračovat. Martin Šimončič, který chodí do kostela každou neděli zvonit poledne, nabídl ornitologovi přístup do kostelní věže. Odtud bude moci pokračovat v kontrolách i poté, co lešení z kostela zmizí. „Sám jsem si tam už přichystal dalekohled, abych mohl případně také pomoci. Za všechny Jezváky panu Půlpánovi za jeho dobrovolnou činnost moc děkuji," říká Šimončič.

„Nabídku s radostí přijímám!" dodává nadšeně dobrovolník ze Stráže přírody České Švýcarsko Miroslav Půlpán.