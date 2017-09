Čekali běžný závod. Psovody prověřilo ostré cvičení

Jablonné v Podještědí - Psovodi z celé republiky přijeli se svými čtyřnohými pomocníky do Jablonného v Podještědí bojovat o účast na mistrovství psovodů záchranných psů. Kvalifikační závod však nakonec vypadal jinak, než očekávali.

Psovodi z celé republiky přijeli se svými čtyřnohými pomocníky do Jablonného v Podještědí bojovat o účast na mistrovství psovodů záchranných psů. Kvalifikační závod však nakonec vypadal jinak, než očekávali. Foto: KÚ LK

„Všem zájemcům jsme jako každoročně rozeslali informaci, že se jedná o klasický závod, jehož hlavním úkolem je výběr našich reprezentantů na mistrovství,“ řekl zástupce velitele psovodů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pavel Morávek. Ale několik týdnů dopředu organizátoři připravovali akci jako taktické cvičení, společně s hasiči Libereckého kraje a dobrovolnými hasiči z Jablonného v Podještědí. „Pro psovody byla připravena stejná situace jako při praktickém nasazení. Což je v podstatě jediná možnost, jak ověřit jejich akceschopnost,“ vysvětlil Morávek.

Praktické provedení závodu účastníci ocenili. „Na zkouškách jsme zvyklí, že si nemůžeme moc diktovat. Tady jsme měli na sutině hasiče, který měl motorovou pilu a my jsme přes velitele zásahu museli požádat o ukončení práce hasiče a opuštění terénu,“ chválila organizaci účastnice Martina Taterová. Hasič by prý psovi překážel v práci. „Byl to perfektně připravený závod,“ hodnotila Zuzana Hrubešová, která soutěžila se svým teprve dvouletým psem. „Potvrdil, že i v tak mladém věku je platným členem týmu,“ dodala.

Hysterická oběť

Akce se dělila na dvě části. Jednotce v Jablonném byl vyhlášen poplach z důvodu zřícení části rekonstruovaného zámku ve Velkém Valtinově. Po příjezdu pak jednotky zjistili, že se zřítila střecha celého objektu. „Hasiči museli získat informace od hysterické osoby přítomné v areálu, zabezpečit objekt a provést prvotní ohledání, při kterém našli dvě těžce zraněné osoby,“ popsala mluvčí Libereckého kraje Markéta Žitná. Jednotky museli osobám poskytnout předlékařskou pomoc, vyprostit je ze sutiny a přemístit do bezpečí.

V druhé části připraveného zásahu přišli na řadu psovodi, kvůli podezření, že by pod sutinami mohli být lidé. Každému psovodovi byla připravená stejná situace. Její řešení pak posuzovali rozhodčí. První den posuzovali práci psů v sutinovém hledání, druhý den v hledání osob ztracených v ploše. Při plošném hledání organizátoři připravili i jeden chyták. „Zadání bylo, že hledáme osoby jen na ploše a ne v budovách. Jedna osoba ale byla na střeše malého domu, což asi všechny trochu překvapilo,“ řekla k závodu vítězka obou kategorií Taterová.

Výsledky:

Sutina:

1. místo – Martina Taterová – SDH Rynholec

2. místo – Marie Jirásková – SDH Hejnice

3. místo – Petra Řeháčková – SDH Hejnice

Plocha:

1. místo – Martina Taterová – SDH Rynholec

2. místo – Zuzana Hrubešová – SDH Liteň

3. místo – Stanislava Šmejcová – SDH Hejnice

Pavlína Černá