Česká Lípa nakrmí chudé – jako jediné město v kraji

Česká Lípa – Zajistit základní potraviny a materiální pomoc těm nejchudším spoluobčanům má projekt, který zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Potravinová sbírka, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Jako jediné město v Libereckém kraji se do něj zapojila Česká Lípa prostřednictvím své příspěvkové organizace Sociální služby. Pomoc v hodnotě 592 000 Kč poputujek potřebným od dubna 2017 do konce září 2018.



„Sociální služby města Česká Lípa se do projektu zapojily prostřednictvím potravinové banky Ústeckého kraje, která je partnerskou organizací MPSV v tomto projektu. Potravinová banka Libereckého kraje do projektu jako partner nevstoupila, z tohoto důvodu bude Česká Lípa, respektive její sociální služby jediným městem v Libereckém kraji, které se jako spolupracující subjekt do projektu zapojilo,“ uvádí Zuzana Kocourková z MPSV.

NAJÍ SE A TAKÉ POUČÍ

Cílem projektu je pomoci lidem ve vážné sociální nouzi překlenout těžké období a vhodně je nasměrovat a motivovat k dlouhodobějšímu řešení jejich problémů, tedy k řešení příčin jejich obtížné životní situace. Proto je součástí nejen pasivní přijímání, ale také aktivní vzdělávání v oblasti obstarávání osobních záležitostí, výchovy, aktivizačních činností, financí nebo výživového poradenství a psychologické péče. Zkrátka kompletní servis.

„Říká se, že vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své nejchudší. Proto se českolipské sociální služby aktivně zapojily do projektu,“ podotýká starostka České lípy Romana Žatecká.

KRMÍ I NEZISKOVKY

„Kromě potravinových bank jsou partnerskými organizacemi projektu i některé neziskové organizace, z nichž v Libereckém kraji působí Charita ČR a Naděje. Tedy i další klienti z Libereckého kraje z ostatních měst a obcí mohou dostávat pomoc od těchto organizací,“ dodává Kocourková.



Celkové náklady na realizaci projektu činí v rámci celé České republiky 102 770 800 Kč.

MATERIÁLNÍ POMOC

Kromě zmíněné pomoci ve formě vzdělávání se mohou potřební klienti sociálních služeb a dalších organizací těšit na trvanlivé potraviny, jako je mouka, čočka, cukr, těstoviny, rybí konzervy. Pomohou také základní hygienické potřeby, jako mýdlo, zubní kartáček, šampon, prací prášek a dětské plenky a základní domácí potřeby, prostředky k vaření, stolování a úklidu. V případě textilních výrobků se jedná například o čepice, rukavice, šály, spodní prádlo nebo ručníky.