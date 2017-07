Česká Lípa zvažuje koupi radarů

Česká Lípa - Na příjezdu do České Lípy ve směru od Mladé Boleslavi řidiči násobně překračují stanovenou rychlost.

Vedení města nechalo zpracovat průzkum měření rychlosti ve dvou lokalitách České Lípy. Výsledek prokázal, že většina řidičů nedodržuje povolenou rychlost.

Na silnicích ve směru od stanice profesionálních hasičů do centra porušilo předpisy padesát procent řidičů. Ve směru od Dolní Libchavy do centra to bylo dokonce pětašedesát procent. Na úseku, kde je povolená rychlost 70 kilometrů za hodinu, ji jeden řidič přesáhl o více než 100 kilometrů za hodinu.

Zástupci města reagovali na stížnosti od místních. „Lokality na průzkum jsme vybrali záměrně. Vyšli jsme vstříc občanům, kteří si stěžovali na bezpečnost, hluk, prach a smog," uvedl místostarosta Juraj Raninec.

Průzkum prováděný najatou firmou trval od 4. do 11. dubna. Na základě výsledků zástupci města zvažují umístění radarů měření rychlosti do rizikových úseků. „Důvod není dostat více peněz do městské kasy. Jde nám o celkové zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti," doplňuje Raninec.

Úleva pro hasiče

Časté nedodržování rychlosti je rizikové přímo v místě výjezdu hasičů. Hasičská auta odsud vyjíždějí i v době, kdy nejedou k žádnému případu a semafor proto není zapnutý. Auta mají při vyšší rychlosti delší brzdnou dráhu, takže je riziko, že nestihnou včas zastavit. „Omezení rychlosti v podobě měřících radarů by bylo pro případný výjezd hasičů přínosné. Nedodržování stanovené rychlosti je v tomto úseku velmi časté a nebezpečné," řekla mluvčí hasičů libereckého kraje Zdenka Štrauchová.

Pavlína Černá

O koupi radarů rozhodne rada města. „Vyčíslit náklady na pořízení dvou radarů zatím neumíme. Rozhodlo by o tom výběrové řízení, přičemž město musí vybrat nejlevnější nabídku," dodal Raninec.