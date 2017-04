České dráhy opět půjčují kola. V Doksech o ně byl rekordní zájem

Českolipsko - Půjčovny fungují ve dvou stanicích v Libereckém kraji. Do budoucna by k nim mohl přibýt i Liberec.

Půjčovna kol. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Iva Najďonová

Doksy a Mimoň. V těchto dvou městech jsou železniční stanice, které půjčují zájemcům jízdní kola. České dráhy nabízejí tuto službu na Českolipsku již třetí sezonu. A zájem cyklistů stále stoupá.

„Loňská sezona půjčoven byla v kraji úspěšná. Evidovali jsme 215 výpůjček, zatímco v roce 2015 se půjčilo 64 jízdních kol,“ uvádí Radka Pistoriusová, tisková mluvčí Českých drah. Větší zájem byl v turisticky atraktivních Doksech, kde evidovali 181 výpůjček.

„Je to skvělá věc, byli jsme u Máchova jezera na prodlouženém víkendu a tuhle možnost jsme znali z Prahy. V Doksech jsme si zapůjčili kola, jeli se na nich podívat do Ralska a do Mimoně, tam jsme kola odevzdali,“ uvádí Jana Janulíková z Prahy.

Půjčené bicykly je možné vracet také na hlavním nádraží v České Lípě. „Rád bych si půjčil kolo i v České Lípě na nádraží, ale zatím to nejde,“ říká Jiří. K rozšíření sítě půjčoven v kraji letos nedojde, do budoucna by se to však mohlo změnit. „Mapujeme situaci v turisticky atraktivních místech. V úvahu připadá půjčovna přímo v krajském městě Liberec,“ dodává Radka Pistoriusová.

DĚTSKÁ KOLA I HELMY

V půjčovnách jsou k dispozici horská a trekingová kola v dámské i pánské verzi, a také dětská kola. Celodenní nájemné na stanicích v Libereckém kraji přijde na 150 korun. Za dětské kolo na celý den zákazníci dají pouhých 25 korun, ty zaplatí i za půjčení helmy.

Kola si lze nejen vypůjčit, ale také je na místo vyjížďky zdarma vlakem přepravit, případně bezplatně uschovat v některé z úschoven, a vydat se na část výletu pěšky. „Při zapůjčení kola je nezbytné podepsat nájemní smlouvu, předložit dva osobní doklady, zaplatit půjčovné a složit vratnou kauci,“ informuje mluvčí Českých drah.

Půjčovny v Mimoni a v Doksech jsou otevřené od 1. dubna do 31. října, a to v průběhu celého týdne včetně víkendů.

Půjčovny kol Českých drah v kraji

Otevírací doby:

DOKSY

pondělí – pátek: 7.00 – 11.30, 12.30 –16.30

sobota: 7.00 – 11.30, 12.00 – 13.00, 14.00 – 18.30

neděle: 8.45 – 13.00, 14.00 – 18.30

MIMOŇ

pondělí – pátek: 7.00 – 8.00, 8.30 – 12.10, 12.25 – 13.00

sobota: 7.00 – 8.00, 8.30 – 12.10, 12.25 – 14.00

neděle: 12.00 – 13.00, 14.00 – 19:00

Tratě s bezplatnou přepravou vypůjčených kol:

• Česká Lípa – Doksy

• Česká Lípa – Mimoň

Ceník půjčovného:

Jednodenní nájemné za kolo:

• základní: 150 Kč

• zlevněné: 120 Kč (pro držitele In Karty, Eurail, Interrail)