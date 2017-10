Českolipské MHD už hýbe i krajem

Česká Lípa - Na podnět Libereckého kraje bude kroky města řešit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

MHD v České Lípě. Ilustrační foto.Foto: Deník/Nikola Bursová

Rozhodnutí českolipských zastupitelů ohledně zajištění městské hromadné dopravy napadl kraj. Záměr vytvoření společného dopravního podniku se společností BusLine, který ve středu schválili českolipští zastupitelé, bude na podnět kraje řešit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS).

Busline nabízí České Lípě v nové firmě 20% podíl. Oba subjekty by pak o vedení společnosti rozhodovaly rovným dílem. „Liberecký kraj podal podnět k ÚHOS proto, aby bylo bezpochyby jisté, že cesta, kterou se chce město Česká Lípa vydat, je v souladu se zákonem a že nejde o jeho účelové obcházení,“ vysvětlil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Podobný názor sdílí také opoziční zastupitelé České Lípy. „Celá konstrukce podniku a jeho orgánů je nastavena velmi nestandardně, systém dvou jednatelů je nejkratší cestou k arbitráži. Variantu otevřené soutěže se město ani nesnažilo připravit, jakkoliv tak znělo usnesení,“ uvedli ve společném prohlášení zastupitelé Tomáš Vlček, Pavla Procházková a Zdeněk Ježák.

Současný městský dopravce BusLine má smlouvu platnou do konce příštího roku. Roční náklady na MHD jsou odhadnuty na 38 milionů korun, přičemž zastupitelé chtějí řešení dopravy s výhledem na dalších 8 až 10 let. Rozhodovalo se tedy o výdajích přes 308 milionů korun.

Určí si cenu

Po dlouhé debatě zvedlo ruku pro záměr třináct z pětadvaceti zastupitelů. Podle místostarosty Juraje Ranince, který návrh překládal, bude město ve společném dopravním podniku moci zásadně ovlivňovat poskytované služby, dopravní provoz, technické vybavení, a hlavně cenu dopravního výkonu. „Chceme udržet městskou dopravu na stejné úrovni, druhým kritériem je, že město bude určovat, za jakou částku se bude jezdit. Pro naše občany se nic nezmění, my, jako město, budeme mít flexibilní městskou dopravu pod naší kontrolou,“ říká místostarosta Juraj Raninec.

Kontroly od ÚHOSu se místostarosta nebojí. „Jsem rád, že to Liberecký kraj udělal, i když ho k tomu vedly spíše politické důvody, a těším se na rozhodnutí, které jednoznačně řekne, zda postup, který zvolilo zastupitelstvo města, je správný,“ dodal Juraj Raninec. Radní kraje však upozorňují, že k podání podnětu je vedlo několik dalších faktů. „Jako kraj nechceme vynakládat veřejné finance tam, kde si nejsme jisti, že je to dobře. Liberecký kraj totiž částečně spolufinancuje ty spoje českolipské MHD, které mají přesah hranice města a jezdí i po území kraje, například do Sosnové,“ popsala pohled Libereckého kraje radní Jitka Volfová.