Českolipské sportovní naděje se v Brně neztratily

Brno, Českolipsko – Ve finále OVOV v Brně reprezentovali českolipský okres také žáci a žákyně dvou základních škol.

Úctyhodných 640 dětí z 96 škol a s nimi přes 200 učitelů. Taková byla účast na dvoudenním osmém ročníku republikového finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) v rámci projektu Sazka olympijský víceboj. Součástí akce na atletickém stadionu v areálu VUT v Brně byla řada doprovodných sportovních aktivit i setkání s úspěšnými olympioniky.

„Stejně jako každý rok jsme byli svědky skvělých sportovních výkonů od dětí i učitelů. Musím především smeknout klobouk a poděkovat všem účastníkům za to, jak vzorně a poctivě plnili disciplíny,“ uvedl Petr Marinčič, šéf akce. „Speciální dík patří policistům, armádě a celému organizačnímu týmu, neboť vytvořil sportovcům perfektní podmínky.“

Mezi stovkami mladých sportovců z celé republiky nechyběli ani žáci základních škol z Českolipska, z nichž nejvýraznějšího úspěchu dosáhla Vendulka Ryšavá (ZŠ U lesa Nový Bor). Patnáctiletá svěřenkyně Jaroslava Hochmuta vybojovala v desetibojařském závodě nádherné druhé místo, když nasbírala úctyhodných 8 332 bodů. Lepší byla jen celková vítězka Hana Hájková z Moravské Třebové (8 965). "Máme obrovskou radost už jenom z toho, že jsme se mohli tohoto republikového finále zúčastnit," svěřil se trenér Hochmut. "Byl to krásný zážitek pro většinu účastníků doslova na celý život: setkání s olympioniky, autogramiáda, bohatý doprovodný program, zkrátka všechno jak má být. A ta stříbrná medaile? Je to pomyslná třešnička na dortu, prostě něco úžasného, a to jak pro Vendulku, tak pro novoborskou školu a celé Českolipsko," netajil nelíčené nadšení trenér Hochmut.

Devítičlenné družstvo ZŠ Stráž pod Ralskem reprezentovaly čtyři dívky ve složení Anna Marie Jonášová, Daniela Ziková, Agátka Rajsiglová a Veronika Znamenáčková, které doplnili chlapci: Jan Plíhal, Martin Stolařík, Pavel Erben, Leoš Linka a Dominik Komárek, který ve své věkové kategorii jednotlivců (roč. 2002) obsadil 16. příčku a stal se nejlépe umístěným závodníkem školy zpod Ralska.

„Na republikové finále jsem postoupil už potřetí a v Brně se mi moc líbilo. Ubytování, strava a organizace byly dobré, až na některé rozhodčí, kteří na někoho byli až moc přísní a k někomu zase více tolerantní. Ale to je jedno, protože všichni jsme ze sebe vydali maximum a domů jsme přijeli hodně unavení, avšak spokojení, za což nás pak ve škole přede všemi pochválil i náš pan ředitel," svěřil se Deníku strážský sportovec ZŠ Stráž p. R. Ta v celém součtu škol skončila na sedmatřicáté pozici.

Pohár pro celkového vítěze získala Základní škola Oskol z Kroměříže.

Sportovní naděje soutěžily během dvou dnů v deseti disciplínách a kromě slavnostního vyhlášení, kde účastníkům osobně předávali medaile předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval a dvojnásobný medailista z olympiády v Riu Josef Dostál. „Líbí se mi celkový formát téhle akce. Je skvělé, že dětí je hodně, a tím pádem si mohou své výsledky mezi sebou porovnávat a bičovat se k lepším výkonům. Konkurence je ve sportu hodně důležitá,“ potvrdil zkušený Dostál.

Mezi desítkami olympioniků, kteří se republikového finále zúčastnili, se objevili také dráhový cyklista Pavel Buráň, výškařka Michaela Hrubá, sportovní střelec a držitel zlata z LOH 1968 Jan Kůrka, českolipská plavkyně Petra Chocová nebo skokan do vody Michal Navrátil.