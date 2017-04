Českolipskou Unionku čeká jazz

Liberec - /GALERIE/ Litomyšl má svého Smetanu, Hradec Gočára. Liberec svého Vlastu Buriana. Že by se ale slavným rodákem bůhvíjak chlubilo, se zrovna říct nedá. Před deseti lety byla sice na radnici odhalena jeho busta, další zdobí foyer Malého divadla, tím ale vše utichlo. I přesto, že právě letos jsme si připomněli 55 let od jeho smrti. Dnes to bude přesně 126 let od chvíle, kdy se král komiků v Liberci narodil.