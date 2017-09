Českolipsku chybějí peníze

Českolipsko - Za zdánlivou nečinností Sdružení Českolipsko jsou podle předsedkyně dozorčí rady chyby z minulosti a málo peněz.

Materiál o filmových místech v regionu.Foto: Deník/Petra Hámová

Zastřešit dotace do turistického rozvoje regionu, to byl jeden z cílů, proč vzniklo před zhruba deseti lety Sdružení Českolipsko. V posledních letech se ale zdá, že činnost sdružení jaksi ustala.

„Jediné, co letos vzniklo, byly Turistické noviny, kde hned na titulní straně je můj čtyři roky starý materiál o filmových místech v regionu,“ říká podrážděně českolipský zastupitel Tomáš Vlček.

Zmíněný materiál tehdy pomohl zpracovat do podoby informační brožury. „Když jsem se na městském Infocentru ptal, jestli je ještě mají, odpověděli mi, že už je to dlouho rozebrané. To je takový problém nechat to dotisknout?“ ptá se Vlček.

Nemá rezervy

Sdružení, kde jsou zastoupeny menší svazky obcí a mikroregiony, Novoborsko, Podralsko nebo Máchův kraj v současnosti „drží při životě“ příští rok dobíhající pětiletá udržitelnost jednoho z dotovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu.

Podle předsedkyně dozorčí rady sdružení a zároveň starostky České Lípy Romany Žatecké se příští rok rozhodne, co bude dál. Vzhledem k plánovanému vzniku Regionálního turistického informačního centra, které má turistiku v oblasti posouvat dopředu pod křídly České Lípy, je jednou z variant i rozpuštění současného svazku.

„Sdružení Českolipsko na to nemá finanční prostředky, a vzhledem k chybám z minulosti ani nemá možnost, aby je získalo,“ říká Romana Žatecká. Jednou z chyb je podle ní i to, že si sdružení nevytvořilo v předchozích letech žádné finanční rezervy.

V současnosti proto sdružení zaměstnává už jen jednoho člověka, manažera Jana Stejskala, za minimální plat. Všechny nadbytečné náklady podle Žatecké ořezalo.