Českolipský sbor si z New Yorku odvezl skvělé ocenění i zážitky

Česká Lípa - Českolipský sbor se jako jediný z celých Čech i Evropy účastnil prestižního festivalu a soutěže v New Yorku. Zpěvačky zazářily s českou klasikou od Smetany i Dvořáka. Přivezly křišťálovou cenu.

Českolipský dětský sbor vystoupil v nejslavnější koncertní síni Carnegie Hall v americkém New Yorku.Foto: Archiv sboru

Celkem 25 zpěvaček z Českolipska vyrazilo minulý týden do slavné Carnegie Hall v americkém New Yorku. V Americe strávily celý týden, měly vystoupení pro Čechy žijící v New Yorku, ale hlavně je čekala soutěž na festivalu dětských sborů z celého světa.

Českolipský dětský sbor byl vybrán, aby reprezentoval nejen Českou republiku, ale celou Evropu. To se jim povedlo přímo bravurně. Jejich repertoár ohromil porotu natolik, že jim udělili 96 bodů z možných 100. „Je to náš historický úspěch, ačkoliv zpíváme spíš pro radost lidem, než pro ocenění," popsal sbormistr Petr Novák.

Dvacet disciplín

Na soutěži zpěváky hodnotilo pět porotců. Posuzovali dohromady dvacet disciplín, například hudební efekty, nebo vokály sboru. Českolipský sbor si na reprezentaci Evropy vybral folkovou skladbu Stojí hruška v oudolí, Západ slunce od Bedřicha Smetany, Prsten od Antonína Dvořáka, nebáli se ani interpretovat izraelskou folkovou skladbu. Celé soutěžní vystoupení zakončila děvčata písní Přeštické panenky. „Ačkoliv se jedná o jednodušší skladbu, paradoxně zaujala nejvíce," vypráví Novák.

Po soutěži za českolipskými zpěvačkami přišel jeden z porotců a popsal jejich chyby a poradil, jak se jim do budoucna vyvarovat. „Před vystoupením jsme měli workshop, kde nás učitel zpěvu učil správně dýchat a zapojovat bránici," dodala jedna z mladých zpěvaček Barbora Pittnerová.

Během týdne v Americe toho sbor stihl opravdu hodně. „Viděli jsme všechny možné památky, na které si v New Yorku vzpomenete. Zúčastnili jsme se semináře o působení pěvců v divadle Broadway, kde se nám věnovali sbormistři, kteří patří k newyorské špičce," říká Novák.

Dojaté publikum

Největším zážitkem pro něj byl koncert v poslední den pobytu, kdy sbor vystoupil pro Čechy žijící dlouhodobě v New Yorku. „Jedné posluchačce tam bylo 101 let, po vystoupení za mnou přišla a říkala mi, že přes čtyřicet let neměla kontakt s českou kulturou, měla slzy v očích. To byl ten moment, pro který to náš sbor dělá," vypráví sbormistr Novák.

Českou Lípu a celou Českou republiku umístění Českolipského sboru dost povzneslo. „Po vyhlášení výsledků byli všichni zvědaví, kde ta Česká Lípa je, byli jsme v obložení jiných sborů a spousta z nich má zájem přijet k nám a vystoupit zde společně s námi, nebo naopak my jsme zváni k nim," popsal Novák.

Náklady na cestu přesáhly milion korun. „Za celý zážitek jsme všichni vděční našim sponzorům, a to finančním i materiálním a velké díky patří rodičům," dodal sbormistr, který Českolipský dětský sbor vede již přes dvacet let.

„Celá tato akce byla obrovským přínosem a skvělou zkušeností pro celý náš sbor. Po našem výkonu nám jeden z porotců řekl: „Nemám slov, bylo to skvělé, bravo!" Což nás dost potěšilo," podělila se o své dojmy z newyorského festivalu Barbora Pittnerová.