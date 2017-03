Cesta za vítězstvím Prysk spojila

Prysk - Milion korun, ale i lepší sousedské vztahy. To vše může obec získat vítězstvím v soutěži Vesnice roku. Prysk je důkazem.

Slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku Libereckého kraje 2016 se konalo v Prysku, který získal zlatou stuhu.Foto: Deník/Kateřina Charvátová

Již po třiadvacáté se hledá Vesnice roku. Účast v soutěži stmelí obyvatelé obce a přispěje k rozvoji celé vesnice. Takové zkušenosti má alespoň Prysk na Českolipsku, loňská Vesnice roku Libereckého kraje a stříbrná obec v celorepublikovém finále. Obyvatelé včetně starosty se shodují, že se jim nyní ve vesnici žije lépe. „Zjistili jsme, že se i u nás na severu nemáme za co stydět," říká starosta Prysku Jan Sviták.

Na soutěž, jejíž třiadvacátý ročník odstartoval v březnu, se v Prysku připravovali celá léta. Poslední tři roky velmi intenzivně pracovali na prezentaci a charakteristice obce.

Kromě výhry jednoho milionu korun a postupu do republikového kola však vesnice díky účasti získala něco mnohem lepšího. „Všechny obyvatele to semklo, zapojil se snad každý. Doporučuji přihlášení i jiným obcím. Prožijí to, co se jim při normálním chodu obce nikdy nepodaří. Budou společně pracovat, zažívat radosti i smutky a určitě také pýchu nad tím, co dokázali. Dostanou od hodnotící komise skvělou zpětnou vazbu k tomu, v čem obec vyniká i v čem má rezervy," podotýká starosta Prysku.

Díky výhře je nyní obec i modernější. „Máme novou pohybovou stezku, obnovené historické altánky, dětská hřiště a chystáme obnovu přírodní nádrže a rekonstrukci požární nádrže," doplňuje Sviták.

Na jeho názoru se shoduje i většina obyvatel Prysku. „Bydlíme tady více jak čtyřicet let a obec se pořád zlepšuje. Je tu krásná krajina a hlavně skvělí lidé, ať už ti, co tady žijí na stálo, nebo chalupáři. Držíme tady všichni spolu," říkala loni na vyhlášení výsledků místní obyvatelka Eva Svobodová.

O zlatou stuhu pro Vesnici roku loni bojovalo celkem 16 obcí z Libereckého kraje. Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.