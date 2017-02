Chtějí, aby měla Lípa dopravní podnik

Česká Lípa - Iniciativa vzešlá z odborů českolipských řidičů MHD navrhuje České Lípě, aby si založila vlastní dopravní podnik. Současnému dopravci končí smlouva.

Mladou Boleslav dává městu Česká Lípa za vzor skupina, která vznikla převážně z řidičů MHD pracujících pro současného dopravce, společnost Busline.

„Jsme si jistí, že je to pro město výhodné. V Mladé Boleslavi, kde má město stoprocentní podíl v tamním dopravním podniku, si to velice chválí," říká Martin Machač, předseda Základní organizace Sdružení odborových svazů-MHD Česká Lípa. Podle něj by se jednalo o velký přínos mimo jiné v oblasti komfortu cestujících.

„Když má město celkovou kontrolu, nezaměřuje se primárně na zisk, ale na podobu služby pro občany," pokračuje Machač. Podle něj je Mladá Boleslav dobrý příklad, protože se jedná o podobně velká města.

„Normální autobusy, zastavují na zastávkách, příležitostně i na čas, co říct," popisuje zkušenosti s mladoboleslavskou MHD Filip Král, který ve městě žije zhruba pět let.

S městským řízením dopravního podniku mají v Mladé Boleslavi zkušenosti již mnoho let. Tamní dopravní podnik založilo město po ukončení smlouvy se soukromým dopravcem již 1. září 1997. „Předali jsme paní starostce kontakty na místní vedoucí pracovníky a zastupitele," říká Martin Machač.

Možnost prozkoumají

Současnému dopravci bude končit v roce 2018 smlouva, město má letos proto v plánu vypsat nové výběrové řízení. I tak nechá starostka České Lípy Romana Žatecká Machačův návrh posoudit. „Je to předložený návrh, musím se jím zabývat. Zadala jsem prozkoumat možnost založení vlastního dopravního podniku, předloženou analýzou se budeme zabývat na radě města," říká Žatecká.

Česká Lípa platí každoročně dopravci takzvanou prokazatelnou ztrátu. Ročně to město stojí zhruba pětatřicet milionů korun. Podobnou částku přispěla v loňském roce svému dopravnímu podniku i Boleslav. V letošním roce však dotace o téměř sedm milionů narostla. Dopravní podnik je společností s ručením omezeným, stoprocentně vlastněnou městem, na němž leží i sanace případných ztrát. Například v roce 2010 činila ztráta podniku zhruba 3,5 milionu korun. Převážně vlivem zvýšené ceny pohonných hmot a zavedením jízdného pro některé skupiny zdarma.

Výraznou položkou v nákladech mladoboleslavského dopravního podniku je nákup a údržba vozidel, starosti které s externím dodavatelem odpadají. „V tuto chvíli se na to dají získat dotace," dodává odborový předák Martin Machač.