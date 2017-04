Chtěli by hezkou zahradu, ale mají na to jen dvoje hrábě

Dobranov – /GALERIE/ Klienti azylového domu pro rodiny s dětmi v Dobranově u České Lípy sbírají použité, leč funkční zahradní náčiní. Pomůžete jim?

Osm rodičů a třináct dětí společně obývá stavení na okraji Dobranova u České Lípy. Okolí domu, kde jim českolipská Farní charita poskytuje dočasný azyl, dnes „zkrášlují“ jen roztříštěné trsy trávníku. Místní maminky se to ve spolupráci se sociálními pracovnicemi rozhodly změnit.

Mají sice zápal, ale chybí jim důstojné zahradní náčiní – v tuto chvíli mají jen několik plastových dětských lopatiček a dvoje hrábě, jedněm navíc chybí několik zubů. Pomoci by mohla veřejná sbírka, kterou Farní charita pro své klienty organizuje.

PŘIŠLI O BYT

Azylový dům, který nedávno vznikl přestavbou ze sociální ubytovny, je současně plně obsazený. Obývají ho čtyři rodiny s více dětmi, které se ocitly v nelehké životní situaci. Jednou z nich je rodina čtyřiadvacetileté Adély Červené, která s manželem, synem a dvěma dcerami bydlí zhruba měsíc ve dvou místnostech, s druhou rodinou na patře sdílejí společnou kuchyni a sociální zařízení.

„Měli jsme pronajatý byt, který se jeho majitel rozhodl rekonstruovat a neprodloužil nám smlouvu,“ vypráví Červená, jak se s rodinou ocitli bez střechy nad hlavou.

KLIDNĚJŠÍ DĚTI

Relativně krátká doba, kterou rodina v azylovém domě strávila, měla na její členy blahý vliv. „Děti byly hodně splašené, teď je to úplně něco jiného,“ podotýká Adéla Červená.

„Ty holčiny příjdou, zaťukají, poprosí, poděkují… Ohromě se jim zlepšily sociální návyky,“ říká sociální pracovnice Marie Hrdá.

CHLAPI DO PRÁCE!

V Jonáši je non-stop přítomná minimálně jedna z pěti sociálních pracovnic. Klientům pomáhají jednak hledat práci nebo bydlení, ale také empaticky vyslechnou jejich problémy, a snaží se jim pomoci. Jistě pozitivním přínosem těchto služeb je mimo jiné to, že všichni čtyři tatínkové začali chodit do práce. „Pomáháme jim vyjíždět nabídky a zkoušíme je motivovat,“ říká Hrdá s tím, že klienti mají k těmto účelům ve společenské místnosti k dispozici i počítač s internetem. „Samozřejmě mají zakázáno hrát hry,“ upozorňuje.

Různé zákazy, příkazy a poučky neobvyklé obydlí celkem charakterizují. Nad pračkou je podrobně rozepsaný postup praní, na záchodě je seznam předmětů, které mohou klienti spláchnout, a které naopak patří do vedlejšího koše, a podobně. „Bez toho by to nešlo, všechno musí mít přesný řád,“ říká vedoucí Jonáše Olga Turnhöferová.

Novopečení zahradníci od dárců nyní shánějí náčiní, které může stále sloužit k těmto účelům. Lopaty, hrábě, rýče, kýble, motyky, rukavice, lepidlo na dřevo, kolečko nebo nářadí a spojovací materiál můžete předat přímo do Jonáše, nebo do sídla Farní charity v českolipské Dubické ulici.