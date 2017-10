Čí bude rozhledna na Špičáku? Rozhlednu nabídl majitel městu ke koupi

Česká Lípa - „Klidně vám tu rozhlednu můžu prodat,“ překvapil českolipský podnikatel Tomislav Procházka zastupitele města, když přišel na jednání obhajovat svůj záměr o odkoupení pozemků u rozhledny na Špičáku. Tu koupil před 20 lety a veřejnosti se otevírá jen výjimečně v posledních dvou letech. Někteří zastupitelé by se koupi nebránili.

DOMINANTA krajiny kolem České Lípy kopec Špičák s rozhlednou, která je zatím pro návštěvníky zavřená. Foto: Deník/Petra Hámová

„Aby vedení města začalo jednat o odkoupení rozhledny, jsem navrhoval před rokem. Tak doufejme, že se teď jednat začne. Výsledky těžko předjímat, bude záležet na ceně, určitě se také ozvou ti, co budou jako vždy tvrdit, že město potřebuje důležitější věci,“ okomentoval návrh zastupitel Miroslav Hudec. Procházka rozhlednu koupil v roce 1997 od předchozího majitele, kterému ji prodalo město. „Rozhledna byla tehdy ve stavu, že pokud by se na její opravě nepodílely firmy, které na ní mají nyní satelity, tak by dnes rozhodně nestála. Byla to investice zhruba za 23 milionů korun,“ uvedl pro Deník Procházka.

Ten už deset let usiluje o koupi pozemků o rozloze několika desítek metrů čtverečních kolem rozhledny, které má nyní v nájmu. To však zastupitelé už několikrát odmítli. „Přišlo mi logické, že když vlastním rozhlednu, měl bych k ní i vlastnit i pozemek. Ale rozhodl jsem se, že když trauma Špičák pokračuje, tak obraťme garde a já vám rozhlednu můžu prodat, nemám s tím problém,“ sdělil Procházka.

Na rozhledně je umístěno několik technologických zařízení. Což je také hlavní důvod, proč je Špičák nepřístupný. „Cítím touhu města rozhlednu vlastnit, tak ať tomu tak je. Kromě společnosti CETIN, která má smlouvu na satelit takzvaně na doživotí, může ostatní satelity město vypovědět,“ uvedl podnikatel.

ZA JAKOU CENU

Zastupitelé nyní počkají na oficiální nabídku k odkupu, než budou o věci dále jednat. Zatím není ani jasné, kolik by město muselo za rozhlednu zaplatit. „Cena a tak dále je samozřejmě na soudním znalci a příslušných orgánech, znalce ať klidně vybere město,“ dodal Procházka.

Od roku 1884 stojí na vrcholku Špičák cihlová rozhledna, u jejíhož zrodu stál Severočeský exkurzní klub. Později získal klub povolení vystavět zde vyhlídkovou věž. Vybudovaná byla na základě projektu varnsdorfského architekta Gottloba Albera a peníze na její výstavbu pocházely především ze sbírky od lidí.