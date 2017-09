City Cross Run ladí detaily

Česká Lípa – Pořadatelé druhého ročníku zážitkového běhu v České Lípě se poučili z podnětů loňských účastníků.

City Cross Run v České Lípě.Foto: Deník/Jiří Jelínek

Nezadržitelně se blíží druhý ročník českolipského City Cross Runu, běhu pro širokou veřejnost městem a přírodou. Po loňské, poměrně zdařilé premiéře přicházejí pořadatelé spíše s evolučními změnami. „Vzali jsme si k srdci podněty, které nám loni zanechali v dotazníku běžci,“ říká manažer městské organizace Sport CL Tomáš Binder. Letos se běží v sobotu 30. září.

CÍL JE VŽDY NA NÁMĚSTÍ

Celkem silnou kritiku loni sklidil cíl kratší ze dvou tratí v Sosnové. Závodníkům se hůře dostávalo zpět do centra závodu. To je pro letošek napraveno. Jak běžci, kteří zvolí šestnáctikilometrovou trať, tak i ti, kdo poběží kratší sedmikilometrovou, letos začnou i skončí na náměstí T. G. Masaryka. Zde se také bude po celý den konat zábavný sportovně-hudební program a celý závod zde bude mít své zázemí.

U štafet to samozřejmě bude trochu jinak, běžci budou muset čekat na svůj pomyslný kolík na jednom z deseti stanovišť na trati. Vyběhnout bude letos možné ve dvojici, nebo ve větší, až desetičlenné skupině. „Máme přihlášené místní sportovní kluby a rovněž se nám hlásí týmy místních základních a středních škol,“ popisuje Binder další letošní novinku, školní pohár.

CHŮZE VÍTÁNA

I letos mohou na zvláštní trasu nastoupit i chodci. K akci se nově připojily turistické spolky.Mezi cenami pro nejrychlejší běžce jsou poukázky do e-shopu, zájezdy do tuzemska i k moři a plno dalších drobnějších odměn.V tuto chvíli je už přihlášených zhruba 320 běžců. „Předpokládáme, že by mohlo běžet okolo pětistovky závodníků,“ říká Tomáš Vrzák z pořadatelské agentury Sportify.

Taková masa běžců si vyžádá také několik dopravních omezení. „Drobnou úpravou trasy jsme zlepšili situaci na Smetanově nábřeží. Auta budou moci projíždět jen s krátkými přestávkami,“ tvrdí Vrzák s tím, že na zajištění všestranné bezpečnosti spolupracují s městskou i státní policií.