Cvikov chce už lets začít stavět dům pro seniory

Cvikov - Komunitní dům se čtrnácti byty pro lidi nad 65 let by chtěli letos začít stavět ve Cvikově. Stavba by měla přijít na 15 milionů korun.

dnes 14:53 SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Čtrnáct bytů pro lidi nad 65 let by měl mít nový komunitní dům ve Cvikově, na který město zažádalo o více jak osmimilionovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Právě na získání dotace závisí, zda se senioři domu dočkají. O zájemce totiž podle starosty rozhodně nouze nebude. „Bez dotace stavět nebudeme. Rozpočet na dům je podle projektu patnáct milionů korun, přičemž předpokládáme, že po výběrovém řízení na dodavatele stavby dojede ke snížení ceny," uvádí starosta Cvikova Jaroslav Švehla. Komunitní dům je jakýmsi mezistupněm mezi samostatným bydlením a domem s pečovatelskou službou. Na Českolipsku zatím žádný takový neexistuje. V domě nebude (a podle podmínek státní dotace ani nesmí být) trvale žádná pečovatelská služba, ale za seniory bydlícími v domě mohou docházet lidé poskytující sociální služby. Ubytovaní senioři budou v domě žít samostatně ve svých bytech, ale nedílnou součástí domu bude společné komunitní zázemí, kde se budou moci scházet. Státní dotace z fondu rozvoje bydlení činí na jeden komunitní byt 600 tisíc korun. „Ministerstvo má mezi požadavky například to, že byt bude maximálně 45 metrů čtverečních a nájemce bude platit regulované nájemné určené ministerstvem. Dalším kritériem je, že nájemce bude člověk starší pětašedesáti let," doplňuje starosta. Pokud město s dotací uspěje, dům pro seniory by se měl začít stavět letos na podzim a dokončen by byl v roce příštím. Komunitní dům by měl být vybudován místo bývalé ubytovny Cvikováček na ulici Československé armády. Důvody pro výstavbu jsou jasné. Město Cvikov nyní vlastní jeden pečovatelský dům s jednadvaceti byty a ten je plně obsazen. „Máme další žádosti o umístění. Domníváme se, že toto řešení v budoucnu umožní pokrýt všechny požadavky na bezbariérové a klidné bydlení. Zastupitelstvo záměr schválilo a já osobně jsem hovořil s několika občany, kteří už zjišťovali, kdy si mají podat žádost," doplnil Švehla, starosta města Cvikov. Stát výstavbu komunitních domů podporuje s cílem prodloužení soběstačnosti seniorů.

Autor: Kateřina Charvátová