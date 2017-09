Další část obchvatu Lípy se začne stavět nejdříve za tři roky

Česká Lípa - Před šesti lety zastavená stavba obchvatu České Lípy by se mohla znovu rozběhnout nejdříve v roce 2020.

Lobbovat za co nejrychlejší dostavbu obchvatu České Lípy mají také velké firmy z průmyslových zón na Českolipsku jako je Johnson Controls nebo IAC Group. Foto: google.cz

Právě za tři roky by Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) mělo dostat stavební povolení na stavbu druhého úseku přeložky silnice I/9 na trase Dubice Dolní Libchava, která by měla končit u silnice směrem na Stružnici těsně za hranicí Lípy. „Z pravidelných schůzek s vedením ŘSD vyplývá, že v této fázi je to na úřednících, kteří mají své předepsané postupy,“ říká starostka Romana Žatecká.

Podle sdělení ředitele liberecké ŘSD Josefa Jeníka se nyní projednávají majetkové vztahy, kdy se na tomto úseku jedná již jen se dvěma vlastníky pozemků. Finance na stavbu jsou vyčleněny, zpracovává se dokumentace pro územní rozhodnutí tak, aby podle ŘSD bylo vydáno v příštím roce. „Z pozice města udělám vše, aby se začalo stavět v roce 2020, nejdéle 2021,“ dodává českolipská starostka.

Následovat bude poslední úsek Nový Bor – Dolní Libchava tak, aby celý západní obchvat České Lípy a Nového Boru byl podle harmonogramu ŘSD uvedený do provozu v roce 2024.

Výstavba obchvatu započala v roce 2008, ale už o dva roky později ji nechal zakonzervovat tehdejší ministr dopravy Vít Bárta. Nakonec po protestech byla v roce 2011 dostavěna mimoúrovňová křižovatka v Sosnové se silnicí, která končí v průmyslové zóně Dubice. Její současná nadimenzovanost jí díky přilehlému průmyslovému závodu vysloužila mezi místními přezdívku „most do kovošrotu“.

V současné době tisíce vozidel denně dál jezdí přes centrum České Lípy. Na dokončení obchvatu čekají netrpělivě nejen občané našeho města, ale i firmy v průmyslové zóně v Dubici.