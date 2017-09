Deník přiveze lídry politických stran za vámi. Přijďte na debatu

Liberecký kraj – Deník pořádá předvolební debatu už tento čtvrtek od 18 hodin v Kině Varšava v Liberci.

Měsíc před volbami představí Deník lídry regionálních kandidátek politických stran a hnutí, které mají šanci se dostat v říjnových volbách nad hranici 5 procent. Úspěšní regionální politici a osobnosti, které zasednou do lavic Poslanecké sněmovny, budou rozhodovat za vás, voliče. My teď kandidáty a kandidátky přivezeme za vámi, abyste s nimi mohli diskutovat o problémech a věcech, které se podle vás musí změnit.

TURÓW

Jako první dorazíme Deník busem už tento čtvrtek do Hrádku nad Nisou, kde budeme s místními diskutovat o rozšiřování těžby na polském dole Turów, která podle prognóz může způsobit ztrátu pitné vody až pro 30 tisíc lidí na české straně hranice. Do multifunkčního sálu Brány trojzemí dorazí 9 lídrů politických stran, které podle exklusivního průzkumu agentury Sanep pro Deník mají v našem kraji největší šanci se dostat do parlamentu (seznam lídrů naleznete v galerii).

PŘIJÍT A ZEPTAT SE MŮŽE KDOKOLI

Druhým místem, kam politiky přivezeme, je Kino Varšava v Liberci. Od 18 hodin zde bude probíhat debata, které se může zúčastnit kdokoli. Diskutovat se bude nejen o dopravě a zdravotnictví, které jsou dvěma nejpalčivějšími problémy podle čtenářů Deníku. Přijít a zeptat se může kdokoli. využijte šanci a přijďte zjistit, jaké mají názory lidi, kteří za vás budou rozhodovat.

POLITIČTÍ NOVÁČCI

Setkání se zúčastní zkušení politici, jako je ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová nebo poslanec Václav Horáček. Mezi lídry je ale také spoustu politických nováčků, jako je například pekař Jiří Bláha, bývalá státní zástupkyně Věra Nováková nebo manažer Ondřej Kolek.

Z akce „S lídry Deník-busem za voliči“ zveřejníme v sobotním tištěném Deníku obsáhlou reportáž.