Dětská pohotovost se přestěhovala na polikliniku

Česká Lípa - Zbrusu nové prostory má od tohoto týdne dětská pohotovost v českolipské Nemocnici s poliklinikou.

Dětskou pohotovost v českolipské Nemocnici s poliklinikou nově pacienti naleznou v přízemí Dětské polikliniky.Foto: NsP

Nově ji pacienti naleznou v přízemí dětské polikliniky. Nachází se ve stejné budově, po vstupu hlavním vchodem do dětského pavilonu ihned po levé straně. V témže prostoru se bude každé pondělí provádět ultrazvuk dětských kyčlí.

Provozní doba pohotovosti:

PO - Pá 17 - 21:00 hod.

SO - NE 9 - 20:00 hod.

SVÁT 9 - 20:00 hod.

Tel: 487 954 520.

V Českolipské nemocnici je dětem věnována veškerá péče. „Dětské oddělení poskytuje péči dětem do 18 let včetně,“ uvedla za nemocnici Kateřina Amrichová z oddělení marketingu. Dětské oddělení tvoří tři lůžkové jednotky, a to jednotka intenzivní péče, kojenecké oddělení a oddělení větších dětí. „Na jednotlivých lůžkových odděleních je umožňován společný pobyt dítěte s matkou. Při hospitalizaci respektujeme Chartu práv dětí v nemocnici,“ dodala Amrichová. Zvlášť má nemocnice také novorozenecké oddělení a porodnici.