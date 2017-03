Díky vodním atrakcím ožilo dlouho nevyužívané koupaliště v Dubici

Česká Lípa - Slunce, letní drinky, pláž a vodní radovánky pro celou rodinu. Tak loni díky novému pronajímateli ožilo koupaliště Dubice v České Lípě. Celému areálu vévodí vodní lyžování.

Do Dubice láká návštěvníky především vlek na vodní lyžování.Foto: Deník/Jiří Jelínek

„Chvilku trvalo, než se znovuotevření areálu dostalo do povědomí lidí, ale druhá polovina srpna už byla skvělá. V září se tady prostřídala tak pětistovka lidí," říká Michael Ptáček, nájemce areálu.

Ačkoliv voda v koupališti není už roky vhodná ke koupání a koupání je zde na vlastní nebezpečí, lidé do vody chodí, jezdí na paddleboard a dovádí na vodních lyžích. „Rozbor vody se dělá každý měsíc a bohužel se nic nezměnilo. Co jsme zpozorovali je, že riziko nebezpečí je zhruba u čtyř procent lidí, kteří většinou vědí, že jsou na špatnou vodu citliví, a tak do vody nechodí," říká nájemce.

NOVINKY

Letošní sezona odstartovala v sobotu a na vleku už se několik lidí prostřídalo. „Rozhodli jsme se letos zaměřit hlavně na sport dětí, a proto nabízíme například kroužek, kdy děti vyzvedneme ve škole či v družině, odvezeme do areálu, kde tráví celý den vodními i mimovodními sporty," říká Michael Ptáček.

Na menší návštěvníky myslí i vedení města jakožto pronajímatel areálu. „Připravují se atrakce pro děti. Bude to několik herních prvků, které pohání tekoucí voda. Tato novinka má sloužit hlavně k osvěžení a pobavení malých návštěvníků a bude zprovozněna ještě tuto sezonu. Dále jsme v kontaktu s lezeckým centrem a probíráme možné varianty," uvedl Juraj Raninec, místostarosta České Lípy.

Mezi letošní novinky patří ještě zavedení vstupného, které se loni nevybíralo. „Vstupné chystáme, ale nebude striktně vybírané. Jsme poučení loňskou sezonou a za uhrazené vstupné počítáme nákup služeb nebo zboží u stánku," vysvětluje Ptáček.

Poměrně novou věcí je také možnost sjíždět Ploučnici na paddleboardu. „Zákazníky vyvezeme autem do Žízníkova a odtamtud sjedou řeku až do areálu koupaliště," doplňuje Michael Ptáček.

Tak jako v loňském roce se v areálu chystají kulturní akce na léto, ačkoliv budou prý o něco komornější.