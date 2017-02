Do Boru přijely za prací. Sešly se po 13 letech

Nový Bor - Po třinácti letech se v lednu v Novém Boru uskutečnilo setkání Polek a Poláků žijících v Novém Boru a širokém okolí.

Po třinácti letech se v lednu v Novém Boru uskutečnilo setkání Polek a Poláků žijících v Novém Boru a širokém okolí.Foto: archiv

„Setkání se zúčastnilo třicet lidí. Bylo pěkné se sejít ve větší skupině a slyšet rodný jazyk. Přátelsky jsme si popovídali a zavzpomínali na staré časy," uvedla Zofia Doškářová, která společně s Michalínou Kupkovou setkání uspořádala.

Hostem setkání byla i novoborská místostarostka Stanislava Silná, která pohovořila o projektech realizovaných v rámci příhraniční spolupráce s Polskem.

A teď trochu z historie. Jak se Poláci dostali do Nového Boru? Díky sklářství. V roce 1967 byl uveden do provozu nový závod národního podniku Borské sklo (později Crystalex). Chyběli pracovníci, a tak byla domluvena spolupráce s Polskem. Už v roce 1969 přijel z Lubaně první autobus žen na výpomoc. V roce 1970 skupina odjela zpět a přijela jiná. Další skupiny se střídaly. Pocházely z různých měst např. z Krosna, Katowic, Zawidowa či z Tarnobrzegu. Tak to bylo až do roku 1991, kdy odjela poslední skupina.

„Někteří našli štěstí tady. Založili jsme rodiny, žijeme uspořádaný život. Máme šikovné děti, které jsou přínosem pro republiku a město. A tak nás napadlo se setkat. Setkání se povedlo. Dohodli jsme se, že se za rok v květnu sejdeme znovu. Možná se setkání stane i tradicí," dodala Zofia Doškářová.