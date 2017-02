Do kina chodíme čím dál víc

Českolipsko - Návštěvnost kin na Českolipsku loni trhala rekordy.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Regina Hellová

Doby, kdy lístek do kina stál do deseti korun, a na leckterá představení se stály dlouhé fronty, jsou sice minulostí, přesto do kin na Českolipsku míří každým rokem víc návštěvníků. Loňskou sezonu si kinaři pochvalují. Největšími taháky jsou české a animované filmy.

„I přes silný konkurenční tlak dalších médií, má návštěvnost vzrůstající tendenci. Je však přímo úměrná atraktivitě uvedených filmů. Zásluhu má i promyšlená dramaturgie, která cílí na všechny divácké skupiny," říká Antonín Nevole, provozovatel Kina Crystal v České Lípě. Zatímco ještě před dvěma lety dorazilo do českolipského kina za rok jen přibližně 36 000 lidí, loni se jejich počet přehoupl přes padesát tisíc.

Nejvyšší návštěvnost za posledních patnáct let překonalo loni Městské kino v Novém Boru, kde na konci roku přivítali rekordního 20 000. návštěvníka. „V předešlých letech byla stabilni návštěvnost 14 až 15 tisíc diváků," doplnila Ilona Rejholcová z Kultury Nový Bor.

Pomohli i turisti

Filmové fanoušky nejvíce láká domácí tvorba. „Loni nejvíce lákaly snímky Teorie tygra, Bezva ženská na krku nebo Lída Baarová," potvrdil Miloslav Lomič, dramaturg a správce kina Máj v Doksech. Také v kině u Máchova jezera, které jako jediné v regionu nemá 3D technologii, návštěvníků loni přibylo. I díky letním rekreantům se počet diváků za rok 2017 zastavil na čísle 11 087, bylo to o téměř 1500 více než předloni.

Nejvíce se loni na Českolipsku chodilo na…Teorie tygra

Tajný život mazlíčků

Bezva ženská na krku

Anděl Páně 2

Lída Baarová

Doba ledová

Fantastická zvířata

Lichožrouti

Podle Lomiče jsou v Doksech oblíbené i festivaly dokumentárních filmů jako Expediční kamera a Snow Film Fest. „Velkou radost mám i z rostoucí obliby projekcí pro náročnější diváky, ať už se jedná o projekce Art kina, o filmy z Projektu 100 nebo o přehlídky filmů „zavedených" režisérů jako Ingmar Bergman či Paolo Sorrentino," dodává dramaturg dokského kina.

Artovou i klubovou tvorbu nabízí pravidelně i českolipské kino Crystal. Přestože má své diváky, není na ni v nabitém programu dostatek prostoru. „Postrádáme ještě jeden malý sál, kam by se daly přesunout reprízy, dokumenty, zajímavé evropské snímky a artová tvorba," uvádí Antonín Nevole.

Nejnavštěvovanějšími filmy z poslední doby byly v Crystalu snímky Tajný život mazlíčků, Teorie tygra nebo Fantastická zvířata. „Lípáci milují všechny žánry, pokud jsou dobré. V posledních dnech je kino v obležení převážně ženské populace, protože uvádíme Padesát odstínů temnoty," dodává Nevole.

Jednosálová kina na Českolipsku mají jednu velkou výhodu, nemají přímou konkurenci v podobě multiplexů, nejbližší najdou diváci až v Liberci či Mladé Boleslavi.

Loni v regionu také jedno kino přibylo. Po čtyřech letech začalo opět promítat kino Ralsko v Mimoni, které má jako první v republice moderní technologii promítání laserem. Diváci se tu navíc brzy dočkají nových sedaček. „Od otevření na konci srpna nás do konce roku 2016 navštívilo 1 783 diváků. Návštěvnost je uspokojivá ale budeme se snažit o lepší," uvedl za mimoňské kino Josef Baltiar.

Uplynulý rok byl nadmíru úspěšný pro většinu kin v republice. Tuzemské kinosály navštívilo přes 15 a půl milionu diváků, nejvíce od roku 1993. Podle provozovatelů kin to bylo hlavně díky silné filmové nabídce.