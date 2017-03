Do Lípy dorazí Vltava a Knížák

Česká Lípa - Na třináctém ročníku festivalu Všudybud se českolipským divákům představí legendární skupina Vltava, či kontroverzní umělec Milan Knížák. Hrát by se mělo na více pódiích.

Milan KnížákFoto: Deník/ Martin Divíšek

Největší přehlídka hudebních kapel na Českolipsku se 9. a 10. června opět vrátí do historických kulis Vodního hradu v České Lípě. Historická památka ožije tradičně pestrým programem, kde kromě většiny lokálních kapel, tradičně zahrají i nadregionální jména známá širokému publiku. Prvních sto lístků lze koupit již nyní v infocentru na náměstí T. G. M za zvýhodněnou cenu 250 korun.

Letos se pořadatelům z klubu Progres podařilo úspěšně oslovit například legendární hudební skupinu Vltava. Hity jedné z nejoriginálnějších českých kapel Bezvadnej chlap, Zajíc a koza nebo Marx Engels Beatles již stačily za téměř třicet let činnosti zlidovět.

Jedním z mála koncertů v roce 2017 oslaví na Všudybudu padesát let své existence undergroundová kapela Aktual. Uskupení je pevně spjato s osobou kontroverzního výtvarníka a performera Milana Knížáka. Ten je jejím výhradním textařem a skladatelem, což se projevuje na svérázné podobě písní, jejichž kořeny sahají do období počátků českého undergroundu. Sám autor o nich říká, že jsou veselé a originální. „Kolem kapely Aktual chodí všichni po špičkách a jen málokdy přiznají její průkopnickou roli. Ale bez Aktualu by česká undergroundová hudba vypadala úplně jinak," vyjádřil se Milan Knížák typicky sebejistě k dějinné roli Aktualu.

Rom 'n' Roll

Živelnost, energii a odkaz k romským tradicím ukáže hudební skupina Terne Čhave. Sami svůj hudební styl označují všeříkajícím slovem Rom'n'Roll.

Kromě zmíněných kapel se představí i věrným návštěvníkům již důvěrně známá lokální jména, jakými jsou Unaffected Evolution, Vyjakomy, Scream of the Lambs, Papír sklo plasty nebo Area Core. Pro letošní rok se navíc pořadatelé chystají díky hojnému počtu vystupujících přidat další pódium ke stávajícím třem.

„Stále se držíme naši filozofie regionálního festivalu, proto na Všudybudu vystoupí téměř vše, co v České Lípě a okolí hraje na nějaký nástroj. Nicméně letos si děláme velkou radost a přivezeme mnohem více přespolních a velmi zajímavých hostů," podotýká dramaturg festivalu Jiří Gottlieber s tím, že další budou v průběhu následujících týdnů postupně uveřejňovat na webu festivalu vsudybud.cz