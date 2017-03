Dobrovolníci letos pomohou seniorůma postiženým na dvou dalších místech

Českolipsko - Humanitární organizace ADRA pro letošek rozšiřuje na Českolipsku seznam zařízení, kde dobrovolníci nezištně pomáhají ulehčit život starším a postiženým spoluobčanům.

Společenské hry, dobrá zábava a něco na zub. K pomoci ostatním opravdu stačí málo.Foto: ADRA

Spoluobčany, kteří mají týdně hodinu volného času na ostatní, hledá dobrovolnické centrum neziskové humanitární organizace ADRA. Ke zhruba padesátce dobrých lidí, jenž pomáhali v některém ze zařízení pro seniory nebo postižené na Českolipsku v loňském roce, se může připojit každý.

Stačí mít sociální cítění a chuť věnovat se nějakou formou práci pro s lidmi, kteří za pomoc a společnost dozajista budou rádi. „V loňském roce jsme na Českolipsku v devíti zařízeních zapojili celkem 47 dobrovolníků. Směřujeme se primárně do sociálních a zdravotnických zařízení,“ říká vedoucí českolipské pobočky ADRA Petr Máška s tím, že dobrovolníky mohou stát všichni od 15 let do aktivního seniorského věku.

Společné procházky, čtení knih, společenské hry, ruční práce nebo prosté naslouchání starostem i radostem všedního dne, to je hlavní náplní práce dobrovolníků v zapojených sociálních zařízeních po celém Českolipsku. V Novém Boru, Doksech, Mimoni, ve Sloupu v Čechách nebo v samotné České Lípě je plno seniorů nebo znevýhodněných spoluobčanů, kterým lidská společnost pomáhá obohatit život.

„Máme s tím dobré zkušenosti. Pro naše klienty je úžasné už to, že si za nimi někdo přijde jen tak popovídat,“ říká vedoucí Domova pro seniory Lada v České Lípě Helena Holanová. Mezi klienty sociálních služeb a dobrovolníky vzniká úzké pouto. „Máme jednu paní dobrovolnici, na kterou se naši klienti vyloženě těší,“ podotýká.

PŘEKONALI DESÍTKU

V letošním roce ADRA svůj program rozšiřuje o Domov pro seniory v Nových Zákupech a necelý rok fungující domovy pro postižené ženy ve Cvikově a v Novém Boru. Celkový počet zapojených zařízení je tedy na čísle jedenáct.

„V Zákupech jsme minulý čtvrtek školili nové dobrovolníky. Přišlo šest lidí, což je takový průměr,“ říká Máška s tím, že se zapojením dobrovolníků je spokojený. Ve druhém zmíněném zařízení Ostara, které vzniklo transformací z Domova pro postižené ženy Mařenice, „nábor“ teprve proběhne. Zařízení sídlí ve vloni otevřených objektech ve Cvikově a v Novém Boru. Právě v novoborské pobočce proběhne 5. dubna školení nových uchazečů o dobrovolnickou činnost. Zájemci by se měli dopředu domluvit s Petrem Máškou na telefonu 777 088 871 nebo mailem p.maska@tiscali.cz.

LÉTA PRAXE

Humanitární organizace ADRA působí na Českolipsku od roku 1993. V roce 2009 byla založena její pobočka v České Lípě, kterou nalezneme v ulici Československé armády. Ta má v současné době tři zaměstnance a tři hlavní bezplatné činnosti.

První z nich je zmíněné Dobrovolnické centrum, které působí nejen ve zmíněných sociálních zařízeních, ale i v terénu. ADRA dále poskytuje každé pondělí a středu rady rodinám ve finanční tísni. Jedná se hlavně o informace o problematice dluhů a osobního bankrotu. kromě toho nabízí i pracovní příležitosti.

Třetí činností je právní a sociální poradenství pro cizince, včetně kurzů českého jazyka. Pravidelné bezplatné základní kurzy českého jazyka pro začátečníky se konají každou středu a neděli. „Bezplatné sociální poradenství probíhá každé pondělí od 16. do 18. hod a právní poradna se koná každé úterý a čtvrtek od 13. do 18. hod,“ dodává Petr Máška.