Dokský zámek se postupně otevírá návštěvníkům

Doksy - Po několika letech zámek v Doksech opravdu žije. Otevřel Strašidelný labyrint pro děti, blíží se velká rekonstrukce a v létě se v areálu uskuteční řada kulturních akcí.

Zámecká zahrada je veřejnosti běžně přístupná téměř celý rok. V létě bude dějištěm řady kulturních akcí. Foto: Deník

Téměř dva roky trvalo, než se Doksy rozhodly, zdali si od Libereckého kraje nechat svěřit do vlastnictví místní zámek. Po dvou letech od převzetí památky se ukazuje, že to smysl mělo. Vedení města se daří zámek držet na nohou díky krajským, státním i evropským dotacím.

„Při diskuzích, zda zámek od kraje převzít či nepřevzít, jsme také hodně brali v potaz jeho financování, především pak náklady na rekonstrukci, která je pro jeho využívání i záchranu nezbytná," popsala starostka Doks Eva Burešová. Podle ní se městu tento nelehký úkol povedl. Především na opravu zámku získalo již několik dotací v hodnotě přes 45 milionů korun.

Pro děti i dospělé je novinkou strašidelný labyrint a zpřístupněný okruh v přízemí západního křídla. V příštím roce by se mělo návštěvníkům otevřít i první patro. Navíc brzy začne rozsáhlá rekonstrukce, při které by mělo v zámku vzniknout infocentrum, prohlídkový okruh a další vyžití pro místní i turisty. V těchto dnech probíhají restaurátorské práce u severního vstupu do zámku.

Ačkoliv vnitřní prostory nejsou zdaleka hotové, radnice si připravila již od tohoto víkendu pro veřejnost několik kulturních akcí v zahradách zámku.

Akce v červenci v zámecké zahradě

1. července 15:00 - Jazz Memories

První ročník open jazz festivalu s mezinárodní účastí představí špičky tradičního jazzu, dixielandu a swingu. Na programu je téměř devět hodin muziky.

7. července 16:00 - Rock´sy Doksy

Tradiční třetí ročník hudebního festivalu. Připraveno je celkem šest kapel.

11. července 20:00 - Bylo nás pět

Druhý ročník divadelního představení pod širým nebem, hrát se bude Bylo nás pět.

15. července 18:00 - Xavier Baumaxa

Folkovový večer na zámeckém nádvoří v Doksech. Vystoupí Xavier Baumax, Eva Henychová, Tchei Chan, Slávek Janoušek a skupina Těla.