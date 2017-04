Dopravci chtějí v nových smlouvách více peněz. Kraj už uvažuje i o vlastním dopravním podniku

Liberecký kraj – Komplikace kolem autobusové dopravy v Libereckém kraji pokračují. Aby kraj uspokojil požadavky dopravců, kteří potřebují více peněz na zvýšené mzdy řidičů, vypsal nové řízení. Oba stávající dopravci, ČSAD Liberec i BusLine, se do něj přihlásili. Jejich požadavky jsou však podle kraje mnohem vyšší, než jsou náklady na platy.

Autobusový dopravce. Ilustrační fotografie.Foto: Deník

„Trochu naivně jsem očekával, že dopravci si budou vážit toho, že k nim kraj přistupuje seriózně a otevřeně,“ okomentoval situaci hejtman Martin Půta, který připomněl, že kraj poslal dopravcům na zvýšené platy řidičů tolik peněz, kolik zákon umožňoval. Od začátku roku dostaly společnosti téměř šest milionů.

Opoziční zastupitelé ze Změny pro Liberecký kraj jsou v postoji k dopravcům ostřejší. Podle nich BusLine i ČSAD Liberec využily situace a nabídly ceny, podle které by meziroční nárůst na autobusovou dopravu byl až 83 miliony korun.

„Kraj stanovil maximální cenu a my jsme podali nabídky, v nichž jsme se do maximální ceny vešli,“ sdělil ředitel společnosti BusLine Radek Chobot, podle kterého dopravci jen reagují na to, že chce kraj v nové veřejné zakázce posílit svou pozici.

Podle smluv by stávající dopravci měli rozvážet obyvatele Libereckého kraje do konce května. Hejtman však doufá, že i v případě zrušení řízení se s dopravci dokážou domluvit na ceně, která by byla pro obě strany akceptovatelná. Zároveň do budoucna nevyloučil, že kraj nezaloží vlastní dopravní podnik. „Aspoň budeme vědět, za co ty peníze opravdu utrácí,“ dodal hejtman Půta.

O zakázce mělo včera rozhodnout na svém zasedání krajské zastupitelstvo, to body neschválilo a nechalo rozhodnutí na Radě Libereckého kraje. Jak jednání dopadlo, nebylo do uzávěrky ještě rozhodnuto.