Dva tisíce do kapsy. Studenti průmyslovky brali odměny

Česká Lípa - Až dva tisíce korun dostala za vysvědčení zhruba třicítka nejlepších studentů Střední průmyslové školy v České Lípě. Nový motivační program dotují soukromé společnosti

Vítek Novák a Jakub Stibr. První dva studenti, kteří si do poklady Průmyslové školy přišli vyzvednout nově zavedené prospěchové stipendium. Obnos předává ředitel Petr Veselý.Foto: Deník/Jiří Jelínek

„Budu si to šetřit na telefon," říká student druhého ročníku českolipské průmyslovky Vítek Novák při přebírání tisícikoruny, kterou ve školní pokladně obdržel za pěkné vysvědčení. Byl tak prvním ze zhruba třiceti žáků, kteří po absolvování uplynulého pololetí získali některou z finančních odměn.

„Je to na začátku. Mým cílem je, aby si za pár let nejlepší studenti chodili pro nějaké kapesné každý měsíc," říká ředitel Střední průmyslové Školy v České Lípě Petr Veselý, který o zavedení prospěchových stipendií začal podle svých slov usilovat již při nástupu na ředitelský post před osmi lety. „Doufám, že to bude studenty hlavně motivovat. Aby byli hnáni k lepším výkonům, a aby ze školy díky tomu vycházeli kvalitnější absolventi," pokračuje Veselý.

Studenti jsou odměňováni ve třech stupních. Dva tisíce korun dostanou ti, kdo mají na vysvědčení samé jedničky. Napoprvé se to povedlo dvěma studentům. O pět set korun méně obdrží ti, jímž bylo uděleno vyznamenání, a na tisíc korun mají nárok studenti, kteří nedostali žádnou trojku. Mohou mít tedy od shora dolů klidně samé dvojky. „Samozřejmě to neplatí pro sníženou známku z chování," upřesňuje ředitel.

Pomohly místní firmy

V naplnění Veselého představy pomohly tři soukromé společnosti a zároveň významní místní zaměstnavatelé v oblasti průmyslu. Jedná se o závody Modus a Fehrer z České Lípy a Sauer ze Žandova. „S těmito společnostmi spolupracujeme dlouhodobě i při výuce. Studenti v závodech například absolvují povinné praxe. I ohledně stipendijního programu jsme domluveni na trvalejší spolupráci," ubezpečuje Veselý, že o financování fondu by mělo být v dohledné době postaráno.

„Myslím si, že chtějí hlavně studentům ukázat, že mají silnou pozici, a tím se zároveň prezentovat jako perspektivní zaměstnavatel," dodává Petr Veselý.

Prospěchová stipendia nabízí i českolipské Střední odborné učiliště. Zde navíc studentům, kteří docházejí do vybraných oborů, platí škola pravidelné příspěvky financované Libereckým krajem.

Na finanční odměnu žáků s dobrými výsledky lze narazit i na soukromých školách. Například na Euroškole v České Lípě se tak děje ve formě slev na školném.

„Pokud jde žák z deváté třídy s vyznamenáním, platí jen polovinu školného. Pokud má pak během studia celý rok samé jedničky, sleva pokračuje," říká ředitelka Euroškoly v České Lípě Petra Kašparová. Místo patnácti tisíc za rok tak výborní studenti platí jen sedm a půl. V tomto pololetí jsme měli nejméně tři," dodává Kašparová.