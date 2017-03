FOTOOHLÉDNUTÍ: Sběratelé minerálů se sešli v České Lípě

Liberecký kraj - ČSAD Liberec a BusLine ukončí smlouvu s Libereckým krajem. Cestující se ale zatím nemusí bát, že by autobusy přestaly jezdit, doprava je zajištěna do konce května. Důvodem, proč se obě společnosti rozhodly smlouvu vypovědět, je nedostatek peněz na zvýšené mzdy řidičů. Jak přiznal krajský náměstek Marek Pieter, nově uzavřené smlouvy by tento ožehavý problém pomohly vyřešit.