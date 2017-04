Historie, jídlo i pohádky. Sezona začíná

Liberecký kraj - Památky zítra po zimní pauze otevřou své brány.

Vodní hrad Lipý.Foto: ČTK/Vít Černý

Šedesáté výročí odstřelení zámecké budovy připomene v sobotu 1. dubna během zahájení sezony Vodní hrad Lipý v České Lípě. Speciální program si na první návštěvnický víkend připravila i řada dalších památek v Libereckém kraji.



Českolipský hrad otevře své brány úderem sobotní desáté hodiny a návštěvníci se budou moci vrátit do roku 1957, kdy byla z příkazu tehdejšího národního výboru odstřelena zámecká budova a památka začala upadat do zapomnění. „Ač se jedná o smutné výročí, během komentovaných prohlídek, které začínají v 10, 13 a 15 hodin, se příchozí dozvědí mnohé z novodobé historie hradu,“ říká Jiřina Kučerová, ředitelka organizace Lipý Česká Lípa.

RENESANČNÍ POCHOUTKY

Až do doby renesance zavedou návštěvníky během prvního dubnového víkendu na zámku Frýdlant. V místní kuchyni se budou připravovat pochoutky, které se jedly v renesanční době. V interiérech zazní dobová hudba a zámeckými pokoji se budou procházet renesanční kavalíři a dámy. „V zámecké kuchyni se bude vařit a péct, především různé kaše, maso a pomazánky, což byla nejčastější jídla v té době. Bude tu kuchař, který zájemcům prozradí něco z renesanční kuchyně, a možná z něj někdo vyprosí i nějaký recept,“ láká kastelánka Jana Pavlíková. Zámek Lemberk o víkendu zpřístupní dva prohlídkové okruhy a také středověkou věž, která bývá pro veřejnost otevřená jen několikrát do roka. Novou výstavou tu také připomenou 110 let blahoslavení Zdislavy z Lemberka. Především dětem pak budou patřit prohlídky na zámku Sychrov.