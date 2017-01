Hlavní je tolerance, říkají Musilovi po 50 letech spolu

Nový Bor /FOTOGALERIE/ - Přesně po padesáti letech se do obřadní síně na novoborské radnici vrátili Eliška a Jiří Musilovi, aby obnovili svůj manželský slib.

Své ano si poprvé řekli v poslední den roku 1966. Zlatou svatbu s nimi v sobotu v poledne přijela oslavit celá nejbližší rodina. Musilovi, kteří žijí v Hrubém Jeseníku, vychovali dvě dcery, mají pět vnoučat a dvě pravnoučata. Oba pocházejí z Litoměřicka, kde se také seznámili.

Byla to láska na první pohled? „No, úplně se to říct nedá, trvalo nám to déle. Ale zase to dlouho vydrželo," říká Jiří, který se na Českolipsko v mládí přestěhoval se svými rodiči. Když se vrátil z vojny, následovala ho na sever Čech i Eliška.

Ve Sloupu v Čechách bydleli deset let a stále se sem pravidelně a rádi vrací. „Žena tu má rodinu a také sem jezdíme na novoborský Lesní hřbitov, kde máme babičku. Na období, kdy jsme tu žili, vzpomínáme rádi," dodává Jiří Musil.

S manželkou Eliškou pracovali celý život v zemědělství. Do Hrubého Jeseníku se přestěhovali kvůli bytové situaci. „Tady nebylo možné sehnat byt, tam se to podařilo. Dostali jsme baráček od JZD, který jsme potom odkoupili, zrenovovali a teď tam vládnu. Tedy vládneme," říká se smíchem Jiří Musil. A recept na šťastné manželství. „Hlavně tolerance," shodují se Musilovi.