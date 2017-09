Hledají místo na cyklostezku mezi Lípou a Borem

Nový Bor – Bezpečnější cesty by se mohli dočkat cyklisté i pěší mezi Novým Borem a Českou Lípou.

Město Nový Bor získalo dotaci ve výši zhruba 166 tisíc korun od Libereckého kraje na zpracování vyhledávací studie budoucí cyklotrasy mezi oběma městy. Ta by měla vést co nejblíže frekventované silnice I/9, počítá se s napojením na cyklostezku sv. Zdislavy a cyklomagistrálu Ploučnice.

„Sloužit by měla nejen výletníkům, ale také cyklistům z obou měst a okolních obcí na denní cesty do práce nebo do škol. Něco takového dnes kvůli vysokému dopravnímu zatížení I/9 není prakticky možné,“ vysvětluje místostarostka Nového Boru Stanislava Silná.

PODMÍNKA PRO DOTACI

Budoucí cyklotrasa, která by měla být dlouhá zhruba 10 kilometrů, musí kopírovat hlavní silniční tah mezi Českou Lípu a Novým Borem. „To je podmínkou dotace na samotnou stavbu cyklotrasy, o níž chceme žádat na Státním fondu dopravní infrastruktury,“ upřesňuje Stanislava Silná.

KOMPLETNÍ SLUŽBY

Vytipovat nejvhodnější trasu pomůže právě vyhledávací studie. Detailně například zmapuje vhodné lokality, majetkoprávní vztahy, navrhne vhodné napojení na cyklostezku sv. Zdislavy a Ploučnice. Zpracovatelé studie budou jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic a majiteli pozemků, vypracují odhad nákladů na stavbu cyklotrasy. Studie vyjde na 237,6 tisíc korun.

S financováním pomůže dotace od Libereckého kraje ve výši 166,3 tisíc korun, zbylých 30 procent uhradí město Nový Bor. Zastupitelé přijetí dotace i podíl města schválili. „Udělali jsme první krok, který pomůže k větší bezpečnosti cyklistů v regionu. Zároveň zaplníme jedno z posledních bílých míst v krajské síti cyklodopravy, kterým úsek mezi Novým Borem a bývalým okresním městem je,“ dodává Stanislava Silná.