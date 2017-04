Hledala způsob, jak pomáhat. A vznikl Strom splněných přání

Nový Bor - Projekt, jehož prostřednictvím už 19 let dělá radost o Vánocích dětem z dětských domovů a kojeneckých ústavů, vynesl Květoslavě Pěčkové krajskou Cenu Ď

Strom splněných přání, jehož prostřednictvím už 19 let dělá radost o Vánocích dětem z dětských domovů a kojeneckých ústavů, vynesl Květoslavě Pěčkové krajskou Cenu Ď. Foto: Radmila Pokorná

Už čtyřikrát byla Květoslava Pěčková nominována na Cenu Ď. Se svým synem Lubomírem organizuje projekt Strom splněných přání, jehož prostřednictvím dělá na Vánoce radost dětem z deseti dětských domovů a dvou kojeneckých ústavů. Letos nominaci k dvacetiletému výročí projektu proměnila.

„Pracovala jsem jako sociální pracovnice, a když jsem odešla, hledala jsem cestičky, jak dětem dál pomáhat. Vymysleli jsme Strom splněných přání. Vyrábíme kartičky, na nichž jsou dětská přání, která dáváme pod stromečky v nákupních centrech. Lidé přijdou, vyberou si podle svých možností jedno přání, koupí dárek a my ho pak dětem předáme. Těm lidem patří největší poděkování. Když se akce povede, a zatím se vždy povedla, je to ta největší radost," řekla Květoslava Pěčková, když v minulém týdnu přebírala ocenění v Navrátilově sále v Novém Boru.

Devět let také spolupracuje s libereckou organizací D.R.A.K., která pomáhá velmi chudým rodinám s dětmi. Jen loni doma zabalili na 500 dárků, z toho jich stovka byla pro děti ze zmíněné organizace.

Postup do finále

Vítězové krajských kol se utkají v kategorii GRAND PRIX Ď 2017, stejně tak všechny ostatní nominace postoupí v rámci svých kategorií do celostátního finále, které se uskuteční v květnu v Praze.

Cena Ď je celostátní projekt, jehož smyslem je veřejné poděkování mecenášům, dobrodincům i „obyčejným" lidem za obětavou a nezištnou pomoc druhým, kteří přispívají k rozvoji občanské společnosti. Nový Bor se do projektu zapojil v roce 2011. Jako generální partnerem za Liberecký kraj může nominovat místní dobrodince na speciální městskou cenu. Tu letos získali Radovan Novotný za záchranu novoborského kina a rozvoj kultury a Zdeňka Bittnerová za podporu a propagaci sportu ve městě.

„Je to poprvé v sedmnáctileté historii Cen Ď, kdy byly udělené dvě městské ceny. Je to rarita, kterou si ale Nový Bor zaslouží jak za organizační a morální podporu projektu, ale také za velkou energii a vstřícnost, kterou do něj vkládá," předeslal duchovní otec projektu Cen Ď Richard Langer.

„Ač jsme malé město, je u nás řada lidí, kteří si zaslouží veřejné poděkovat za to, co dělají pro ostatní. Na radnici se nám často střetává boj o podporu mezi sportem a kulturou. Jedna část obyvatel dává přednost sportu, druhá raději čas věnuje kultuře. Obě ale obohacují náš život, proto jsme se letos rozhodli ocenit osobnost z oblasti kultury a osobnost novoborského sportu. Jsou to lidé, jejichž práce pro ostatní přesahuje naše bytí," vysvětlil starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Radovan Novotný proměnil nominaci za to, že pro Nový Bor zachránil městské kino, kterému před několika lety hrozilo uzavření. Dokázal tehdy přesvědčit zastupitele, aby město investovalo do nové techniky v souvislosti s digitalizací kin. Díky němu kino loni překonalo rekord v návštěvnosti, organizuje vyhlášené slavnostní premiéry filmů a také se zasloužil o opětovné promítání v letním kině. Významně tak přispěl k zachování části kultury, která má ve sklářském městě dlouholetou tradici.

„Takové ocenění zahřeje, člověk tím získá sílu pro další práci," řekl Radovan Novotný s tím, že je pro něj ctí, být držitelem stejného ocenění jako významný novoborský historik a čestný občan města Vladislav Jindra.

Jméno Zdeňky Bittnerové je těsně spjaté s novoborským sportem. Jako trenérka a cvičitelka vedla ke sportu mládež, dodnes působí v TJ Jiskra jako její místopředsedkyně, podílí se na sportovních a kulturních akcí pro občany. Lví podíl má na každoroční přípravě plesu TJ Jiskra, který je v Novém Boru velmi oblíbený, a neváhá ani svým tanečně-sportovním výkonem zpestřit jeho doprovodný program. Aktivně se zapojuje do pořádání soutěží Asociace sportu pro všechny, je předsedkyně krajské revizní komise ASPV.