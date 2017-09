Houby nejsou jen k jídlu. Můžete je vystavit

Česká Lípa – Českolipské muzeum chystá tradiční výstavu hub. Exponáty může přinést každý.

Českolipské muzeum pořádá 22. - 24. září tradiční výstavu hub.Foto: Deník/Adéla Vachtová

Česká Lípa - Díky nedávným dešťům začaly i v Libereckém kraji opět houbařské žně, a tak se dají očekávat bohaté úlovky. Kdo do lesa na houby nechodí, může se jimi přijít pokochat na tradiční podzimní výstavu hub, která se uskuteční od 22. do 24. září ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě (VMG).

Rozsáhlá výstava představí druhy hub rostoucí v Libereckém kraji a její součástí bude i mykologická poradna. Tu povede zkušený mykolog Josef Slavíček. „Právě sem lze přinést jakékoliv druhy hub, které si můžete nechat bezpečně určit, či se o nich více dozvědět,“ říká Jana Jermanová Jakubská, vedoucí oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie VMG. Ani letos nebude chybět doprovodný program pro děti v podobě tvůrčích dílen, ale také pracovní listy či vědomostní kvízy.

Každý, kdo by se chtěl aktivně zapojit a vidět své mykologické sběry vystavené v muzeu, má příležitost. „Houby je možné přinášet do vlastivědného muzea v příštím týdnu v termínu od úterý do čtvrtka,“ dodává Jana Jermanová Jakubská.

ROSTE PESTRÁ SMĚS

Houbařských exponátů by mohlo být letos opravdu dost. Podle mimoňského mykologa Josefa Slavíčka se houbám na severu Čech v současné době daří. „Pomohly nedávné deště. I když nemám zmapovaný celý region, myslím, že každý v lesích na severu nyní houby najde. Hůř jsou na tom třeba na jihu Moravy,“ uvádí Josef Slavíček.

Rostou prý nejrůznější druhy, hřibovité, holubinky i bedly. „Bohužel i muchomůrky zelené. Ty jsou krásné, člověk by ji hned snědl, kdyby nebyla tak prudce jedovatá,“ dodává se smíchem mykolog.

Sám se těší, jaké druhy se letos v českolipském muzeu sejdou. „Loni se podařilo ukázat vzácnou psivku ravenelovu. To byl opravdu krásný nález,“ podotýká. Psivka pochází se Severní Ameriky a v Evropě se poprvé objevila za 2. světové války v Berlíně. V Česku byl první výskyt zaznamenán v roce 1964 a další pak až v roce 2013. Podle odborníků její výskyt souvisí s mouchami. Ty láká zelenohnědý sliz na vršku houby, který páchne po zkaženém mase. Teprve když sliz projde trávicím ústrojím mouchy, mohou výtrusy, které jsou v něm obsažené, vyklíčit.