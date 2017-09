„Já jsem nemehlo, skoro nic neumím,“ tvrdí o sobě Ester

Liberecký kraj – Jeden týden válí na prkně, druhý na lyžích. No problem. Pro czechteam.info na sebe prozradila daleko víc.

Ester Ledecká by ale k tomu mohla klidně rozjet i kariéru zpěvačky po vzoru svého táty Janka Ledeckého. „Když jsem ji jednou slyšel zpívat, málem jsem to v euforii napálil do protisměru,“ řekl. Multifunkční sportovkyně závodí za Duklu Liberec a ve zdejších vodách bere i tituly v naší anketě o nejúspěšnějšího sportovce. Nejen v libereckém kole, ale také v krajském. Na trůnu se v posledních letech střídá s jabloneckou biatlonistkou Gábinou Koukalovou. Ta mimo jiné také velmi krásně zpívá.

TALENT PO TÁTOVI

Nebýt sportu, mohla Ester Ledecká klidně v létě objíždět hudební festivaly a v zimě vyprodávat haly. Na zpívání má talent, vždyť tatínek je vynikající zpěvák a skladatel, který vydal třináct sólových alb. „Zpívám si pořád, vlastně kdykoliv mám chvíli. Ani nevím, jestli to je dobrý nebo špatný. Ale taťka mě občas zaslechne a chválí, tak to asi celkem ujde,“ říká dvaadvacetiletá sportovkyně. Exceluje prý hlavně v koupelně a ve sprše. Ale když má dobrou náladu, zpívá si klidně i na svahu. Nebo v autě.

MILUJE BRYANA

„Jo, to jsem se jednou hecnula, že budu zpívat celou cestu z Villachu až do Prahy. Jela jsem s maminkou a měli jsme v autě asi tři desky Robbieho Williamse, tak jsem se do toho položila! Ke konci už jsem skoro nemohla mluvit, ale aspoň mi to uteklo. Dlouhé cesty moc nemusím,“ přiznává Ester. Robbieho koncert nedávno v Praze osobně navštívila, ale nic se nevyrovná Bryanu Adamsovi. „Toho miluju! Setkali jsme se, podepsal mi kytaru a hezky se usmál. Myslím, že přeskočila jiskra. Už jen čekám na svatbu.“ Úplně nevylučuje, že by si i jednou zazpívala s taťkou na jednom pódiu. Možná někdy, když to čas dovolí. „Musela bych se na to dlouho připravovat, ale asi by to šlo,“ směje se Ester.

PRKNO I NA VODĚ

Kromě lyží a snowboardu ji v létě baví třeba windsurfing. O své sportovní „multifunkčnosti“ ale vypráví: „Snad si nikdo nemyslí, že mi jde všechno. Tak to totiž vůbec není. Já jsem hrozné nemehlo, skoro nic neumím. Ale asi mám velkou trpělivost a dělám to tak dlouho, dokud se mi nezačne dařit.“

Lukáš Šonský