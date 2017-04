Jarní úklid zažívají i řeky

Českolipsko – Podobně jako hospodyňky ve svých domácnostech, pustili se vodohospodáři, obce a dobrovolníci do jarního úklidu řek. Například tento víkend bude Povodí Ohře čistit úsek Ploučnice z České Lípy do Stružnice. Po následujícím květnovém úklidu jistě pookřejí i vodáci.

Úklid řeky. Foto: Ilustrační foto

Očistou projde i oblíbená vodní cesta v úseku Brenná-Zákupy. „Zde by se mělo jednat i o pročištění řeky od napadaných stromů a větví, ale soustředíme se primárně na odpad, který do řeky nepatří. Někteří lidé se totiž stále nenaučili odhazovat své odpadky do kontejnerů,“ říká tiskový mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský s tím, že na zabránění případných povodní nebude mít opatření v případě Ploučnice velký vliv.



U menších toků je však čistota koryta stěžejní. Například město Česká Lípa podrobilo kontrole toky na svém území v druhé polovině března, během povodňové prohlídky.



„Prohlídka byla vykonána na vodních tocích na území města, především na Častolovickém potoce, vodním toku Šporka a Dobranovském potoce,“ uvádí tisková mluvčí českolipské radnice Monika Bayerová s tím, že kontrola zjistila zejména malou kapacitu propustků pod krajskou silnicí nad Častolovickém potokem, větší náplavy na Šporce a také pod mostem v Písečné. „Vedení města trvá na nutnosti pravidelného čištění koryt toků a usazovacích nádrží, aby se z nich při zvednutí hladiny nestala povodňová překážka,“ uvádí Bayerová.



„Chceme, aby vodní toky nikoho neohrožovaly. Proto se zástupci odboru životního prostředí, technické správy majetku, Krajské správy silnic, Lesů ČR a Povodí Ohře provádíme pravidelné kontroly vodotečí,“ doplňuje místostatosta České Lípy Juraj Raninec.

PLÁNY FUNGUJÍ

V průběhu března hrozily řeky a potoky zvýšenými hladinami. Výrazné to bylo například ve Stružnici. Obec se stala podle jejího starosty Jana Mečíře jednou z prvních, které měly vlastní povodňový plán. „Taková perlička, plán nám před deseti lety sestavoval tehdy jediný soudní znalec v oblasti povodní, inženýr Jan Papež. Následně je prezentoval na konferenci v USA jako příklad toho, jak se v Česku dělají povodňové plány,“ říká Mečíř s tím, že podle jejich plánu se následně sestavovala i krajská verze.

Jeho kvalitu potvrzuje i to, že v něm průběžně dochází jen k dílčím změnám.