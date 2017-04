Je stávka politický boj za dopravní podnik?

Česká Lípa - Ředitel společnosti Busline i vedení České Lípy zastává názor, že stávku v České Lípě zorganizovali pro podporu svých zájmů komunisté.

Radek Chobot.Foto: Deník/Vít Lukáš

Nejde o mzdy řidičů, ale o mocenský boj. To tvrdí o čtvrteční stávce řidičů MHD v České Lípě vedení společnosti BusLine, která dopravu ve městě zajišťuje. "Odborová organizace Česká Lípa je řízená komunistickým poslancem doktorem Grospičem, právní rozbory píše pro tuhle organizaci doktorka Nedvědová, pan Machač je také členem komunistické strany, stávku na místě podpořil zastupitel za komunistickou stranu Chot. Jsou to takové střípky, ale já se domnívám, že to není náhoda. Je to ryze politický útok na nás a současné vedení města,“ říká o českolipské stávce řidičů MHD ředitel společnosti Busline Radek Chobot.

NEVÝHODNÁ VARIANTA

Šéf současného českolipského soukromého dopravce je přesvědčený, že stávka slouží hlavně k podpoře myšlenky založení městského dopravního podniku. K tomuto názoru se přiklání i vedení města.„Je to ekonomická utopie, město by muselo nakoupit jen autobusy za 102 milionů korun, nehledě na další náklady na výstavbu a vybavení zázemí, IT, pohonné hmoty, vedení účetnictví a nalezení kvalitního personálu a jeho mzdy,“ říká místostarostka pro dopravu České Lípy Alena Šafránková.

Město si nechalo na odboru dopravy vypracovat posudek, který měl variantu navrženou českolipskými odboráři posoudit. „Vedoucí odboru dopravy František Ondřej dal dohromady pro a proti. Z předložené analýzy vyplynulo, že pro město není varianta příliš výhodná,“ dodává Alena Šafránková.



„Já jsem přijel, abych se podíval, jestli autobusy na místě stojí, nebo vyjely. Osobně stávku plně podporuji, ale žádný stranický orgán nikdy nejednal o její organizaci,“ říká českolipský zastupitel František Chot s tím, že o nátlakovou akci kvůli založení dopravního podniku se rozhodně nejedná. „To je takzvaná zaměněná kauzalita. Tomuto předcházela dlouhá, mnohaměsíční jednání o zvýšení mezd řidičů, jedním z východisek, které jsme dali na stůl, bylo zřízení městského dopravního podniku,“ říká českolipský zastupitel František Chot, který osobně myšlenku podporuje. „Ale opravdu to není tak, že bychom někoho do něčeho tlačili,“ dodává.



Řidiči, po poledni stále stávkující v českolipském středisku Buslinu, měli z prohlášení ředitele legraci. „Do politického smýšlení členů mi nic není,“ řekl předseda českolipských odborářů Martin Machač a opět zopakoval důvody, které řidiče ke stávce vedly. Tedy nízké mzdy a solidarita s ostatními stávkujícími v České republice. Rovněž však přiznal, že k propagaci záměru, aby město založilo vlastní dopravní podnik, proběhlá stávka může pomoci.

NEMUSÍ MÍT ZISK

Zhruba desítka okolostojících řidičů se shodla, že pro ně by tato varianta také byla více než žádoucí. Vzhledem k očividné semknutosti řidičů je snadné se domnívat, že většina ostatních má podobný názor.



Machač na závěr přidal seznam výhod, které by dopravní podnik pro město a jeho obyvatele měl. „Město na rozdíl od soukromníka nemusí generovat touto službou zisk, není potřeba ani zřizovat rozsáhlý řídící aparát,“ uvádí mimo jiné Machač. Vysoké počáteční náklady by řešil prostřednictvím dotací.