Jen někteří si stěžují pořádně

Česká Lípa - Mezi nespokojenými nájemníky bytů na českolipském sídlišti Sever jsou tací, kteří si nevědí rady s oficiálním podáním stížnosti. Pro pomoc se mohou obrátit na občanské sdružení.

Mnohé domy na Severu mají stále své původní nevábné vchody. Foto: Deník/Jiří Jelínek

Plíseň, zima a nedostatek teplé vody. Hlavní výtky, které mají někteří nájemníci bytů na českolipském sídlišti Sever, patřících společnosti CPI-Byty. Přestože by se z bouřlivých internetových diskuzí mohlo zdát, že se jedná o rozsáhlý problém, nájemce v tuto chvíli podle tiskové mluvčí Michaely Winklerové eviduje jen zhruba 15 stížností, které s jednotlivými klienty společnost řeší.

CPI-Byty vlastní na Severu 43 různě vysokých bytových domů panelové konstrukce, ve kterých se nachází více než sedmnáct set bytových jednotek.

Setkání

Pro nespokojené nájemníky uspořádalo občanské sdružení Za klidný Sever v pondělí 23. ledna setkání. Byli pozváni rovněž zástupci nájemce a také společnosti, která dodává do bytů teplo a teplou vodu. Ze zástupců firem se nakonec nikdo nedostavil, přesto nemusela být padesátka dostavivších nájemníků zklamaná. Předsedkyně sdružení Monika Rejnartová jim radila, jak se správně mají bránit, když se jim jejich bydlení zdá závadné.

„Oni třeba řeknou, že tam telefonovali nebo šli osobně, ale když se jich zeptám, jestli mají stížnost někde na papíře, kroutí hlavou," říká Rejnartová s tím, že podání korektní písemné stížnosti včetně náležitých příloh je jedinou cestou, jak mohou nespokojení nájemníci legálně dosáhnout nějakého výsledku. Ať už se jedná o zřízení nápravy, nebo slevu z nájmu.

„Zatím jsem dala dohromady pětadvacet rodin. Projdeme teď s odborníky jeden byt za druhým a budeme společně podávat konkrétní stížnosti," pokračuje Rejnartová.

Pracují na nápravě

„Naše společnost nechtěla čekat čtrnáct dní, než bude společná schůze, a začali jsme telefonicky oslovovat jednotlivé klienty, kteří měli nějakou stížnost," vysvětluje nepřítomnost zástupců CPI-Byty její tisková mluvčí Michaela Winklerová.

Podle mluvčí je třeba odlišit dvě věci. Dodávky tepla a teplé vody zajišťuje externí společnost, která má pro tento účel v domech pronajaté prostory. „Zařízení bylo dimenzováno na nižší výkon, než je v současnosti vzhledem k nárůstu klientů potřeba," říká Winklerová s tím, že dodavatel tepla a teplé vody již pracuje na posílení techniky. „Mělo by to být hotové do konce února," pokračuje.

ČTĚTE TAKÉ: Musí žít v bytě plném plísní

Plísně vysvětluje mluvčí CPI mimo jiné nesprávným užíváním bytu ze strany klientů. „Po výměně dřevěných oken za plastová někteří zjistili, že mohou díky větší těsnosti ušetřit energie," říká a dodává, že mnohdy stačí, aby lidé více větrali.

K tomu Monika Rejnartová z občanského sdružení Za klidný Sever dodává, že se plísně mohou tvořit například i kvůli tepelným mostům, které v nezateplených objektech díky zastarávající konstrukci vznikají. „Jedná se o betonové panely, které mají vnitřní polystyrenovou výplň. Ta však bývá vlivem času dávno rozpadlá a tím nefunkční," říká Rejnartová. Podle ní by nejvíce pomohlo, kdyby majitel své domy zateplil.