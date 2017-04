Jízda s „opicí"? Nic jednoduchého, shodli se řidiči

Sosnová - Jízdu se speciálními brýlemi simulujícími opilost nebo únavu si v neděli na autodromu v Sosnové u České Lípy vyzkoušelo několik desítek řidičů. Policisté tu připravili akci Řídím bez opice, která měla účastníkům ukázat, jak alkohol nebo drogy ovlivňují jejich schopnosti za volantem.

NEHODA ilustrační fotoFoto: Foto: PČR

„Ani jsem raději do toho auta nakonec nesedl," komentoval Josef. Stejně jako řada jiných měl s brýlemi problém už jen dojít k vozu a odemknout ho. Ti, co nasedli, zas v drtivé většině případů nedokázali bez problémů projet vytyčenou dráhu. Bourali kužely a neodvážili se zařadit ani druhý rychlostní stupeň.

ZASKOČENÍ ŘIDIČI

Zájemci měli na výběr ze čtyř druhů brýlí. Mohli si vyzkoušet, jaké je to řídit ve stavu mírné opilosti (0,6 promile), silnější opilosti (1,6 2,5 promile), pod vlivem drog a také při silné únavě. „Většina řidičů byla po nasazení brýlí velmi zaskočena, jak i stav mírné opilosti působí na oči a vnímání," uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková a dodala: „Když se někdo uvádí do stavu opilosti, nastupuje tato situace pozvolna a člověk si změny příliš neuvědomuje. Účastníci nedělní akce se hned dostali do stavu opilosti, proto pro ně bylo také těžké se s tím náhle srovnat."

Účelem akce je uvědomit si možná rizika z této jízdy, např. špatný odhad vzdálenosti či rozdvojené vidění, což pak v reálném životě může ohrozit nejen řidiče, který takto usedne za volant, ale i ostatní účastníky silničního provozu.

VZOR V OSTRAVĚ

Součástí preventivního dopoledne na sosnovském autodromu byly také besedy na téma alkohol za volantem. Preventivní akci Řídím bez opice vymysleli policisté z Moravskoslezského kraje. V Centru bezpečné jízdy v Ostravě se v neděli uskutečnil již třetí ročník.

Program cílí především na začínající šoféry a žáky autoškol. Právě na ně by se rádi příště zaměřili i českolipští policisté. „Plánujeme akci zopakovat na podzim a budeme se snažit více oslovit právě začínající řidiče," potvrdila Baláková.