„Jsem víc zmordovanej než při cvičení na Doupově," řekl voják po setkání s dětmi

Nový Bor - /GALERIE/ - Možnost osahat si techniku složek IZS a armády či zhlédnout ukázky jejího použití tradičně dostalo více než 1700 dětí z Nového Boru a okolí. Počasí přálo, letos dorazil i vrtulník.

To, co v loňském roce nebylo kvůli nepřízni počasí možné, se letos povedlo. Při každoroční prezentaci složek IZS a armády dosedl na cyklistický stadion v Novém Boru během dopoledne 27. dubna vrtulník. „Jedná se o model Robinson R22 pro čtyři osoby. Nedoletí moc, asi šest set kilometrů," říká pilot helikoptéry Jan Čermák ze společnosti Nisa air.

Další obdivuhodný stroj stál opodál. Co do výškového dosahu se vysokozdvižná plošina hasičů mohla s trochou nadsázky téměř vrtulníku rovnat.

MÍSTO ŠKOLY VENKU

Více než 1700 registrovaných školáků z Nového Boru a okolí dále zhlédlo ukázky techniky záchranářů, policie nebo armády, včetně akčních ukázek. To vše navíc místo vyučování. A i když by se to na první pohled nezdálo, byl program atraktivní i pro dívky. „Hrozně jim seknou ty uniformy," ocenila nejodvážnější z hloučku rozesmátých školaček.

„Dnes už je pro nás jednoduché akci uspořádat. Kde jednotliví účastníci stáli loni, stojí i letos," říká se smíchem Jiří Zemanec, velitel novoborské městské policie, která akci nazvanou Den s modrými majáky spolu s městem zaštiťuje.

Drobnou výjimkou jsou letošní novinky, krajští hasiči a liberecká vojenská správa s protichemickou jednotkou a aktivními zálohami. Ty pro nejmenší děti připravily ještě jednu specialitu skákací hrad a samozřejmě prezentaci svých dovedností a vědomostí.

Školáci byli zvídaví a nadšení. Své o tom ví jeden ze záložníků, který ukázku vedl. „Jsem víc zmordovanej než při cvičení na Doupově," oddechl si cestou pro občerstvení.

„V Libereckém kraji je šedesát záložníků," říká Marek Breznay, mluvčí Krajského vojenského velitelství správy. Aktivní zálohy mají za úkol nastoupit v případě živelních katastrof a ohrožení státu.

ZÁSTAVA OD MĚSTA

„Záložníky podporujeme, nyní nyní jednáme o sponzoringu bojové zástavy," říká starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. Honosný prapor podle něj vychází na zhruba sedmdesát tisíc korun. „Mám potvrzeno, že dostanou třicet tisíc z kraje, my bychom doplatili ten zbytek," dodává Dvořák.