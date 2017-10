Jsme tu kvůli pacientům, ne kvůli úřadům, zlobí se lékaři

Liberecký kraj – Praktických lékařů ubývá. Do tří let by jich mělo v celé zemi skončit 800. A teď na ty zbylé vláda líčí byrokratickou past.

To, že praktičtí lékaři zejména mimo velká města jsou v důchodovém věku, se ví už léta. Nejenže žádná z vlád nedokázala tento stav nastavením lepších pravidel zvrátit, ta současná ale ještě před koncem svého trvání zasadila poslední hřebíček do pomyslné rakve. I proto včera lékaři vyvěsili ve svých ordinacích argumenty proti nesmyslným nařízením v podobě smutečního parte.

Od příštího roku by měli lékaři najet na elektronické recepty a EET. Otázka zní: Kdo z lékařů v důchodovém věku, kterých je většina, bude do něčeho takového investovat? A komu takové opatření prospěje?

Podle oslovených lékařů jsou elektronické recepty jen vyhozené peníze. „Žádné výhody, které měl systém nabízet, neexistují. Cílem bylo, aby lékař mohl kontrolovat, jestli pacient neužívá stejné léky, nebo léky, které by mohly působit kontraindikaci. To se ale nestalo, protože systém není propojený. Zato se někde v nějakém centrálním úložišti, do kterého jako lékaři stejně nemáme přístup, budou shromažďovat citlivé údaje pacientů,“ popisuje šéfka Sdružení praktických lékařů za okres Liberec Zuzana Kofferová.

Stejně jako její kolegové se obává, že až se 1. ledna systém elektronických receptů spustí centrálně, může začít kolabovat a pacient se svého receptu, který musí lékař následně stejně vytisknout, hned tak nedočká. „A to nemluvím o tom, jak budu předepisovat léky při návštěvách lidí v terénu. Vozit sebou počítač už dnes není problém, ale bude mít každý pacient doma připojení a tiskárnu?“ ptá se lékařka.

Pokud ale lékař systém nebude používat, hrozí mu až 2 miliony korun pokuty. Celý systém podle ní postrádá smysl. „Jsme tu proto, abychom léčili lidi, a ne abychom plnili stupidní nařízení úředníků,“ zlobí se lékařka. Stejného názoru je i pediatrička Věra Fastrová z Jablonce nad Nisou. „To, že kvůli těmto nařízením platím IT podpoře ročně tisíce, je jedna věc, ale když jsme nový systém nainstalovali, tak jsem nedostala přístupová hesla. Tak kde to jsme?“ ptá se. Stejně jako její kolegyně se obává, že systém nebude od ledna fungovat vůbec. „Politici mají plná ústa řečí o narůstající byrokracie, ale to, co se děje za poslední vlády, už přímo hraničí s diskriminací této profese,“ podpořil protesty praktických lékařů krajský radní pro zdravotnictví Přemysl Sobotka.