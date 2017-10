Knihovny vyhlásily amnestii, muzeum vystavuje knižní značky

Liberecký kraj - Zaujmout nové čtenáře i upozornit na široké aktivity knihoven je cílem celorepublikové akce Týden knihoven. Letošní, již 21. ročník, bude věnován především práci knihoven s předškolními dětmi a jejich rodinami.

Již tradičně se do akce připojuje Krajská vědecká knihovna v Liberci. Pestrý program na celý týden má knihovna na svém webu. Za pozornost stojí zítřejší akce, která trvá po celý den. „Nabízíme přihlášení pro nové čtenáře zdarma na dvanáct měsíců. Zájemci starší 15 let se mohou přihlásit ve středu 4. října na Informační službě, děti do 15 let se mohou přihlašovat v průběhu celého týdne v Knihovně pro děti a mládež,“ popisuje ředitelka knihovny Blanka Konvalinková.

BEZ POKUTY

Knihovny na Českolipsku čtenářům nabízí oblíbenou „amnestii“. „Pokud lidé mají doma vypůjčené knihy a nestihli je vrátit ve stanovené lhůtě, mohou je tento týden do knihovny donést bez obav z peněžních pokut,“ řekla Andrea Loučová z Doks. Amnestie proběhne i v městské knihovně v Novém Boru a v České Lípě. V úterý 3. října od 16 hodin v Městské knihovně v České Lípě vyslechnou hosté v rámci Týdne knihoven přednášku dětského psychologa na téma smyslu a důležitosti čtení v útlém věku. V Doksech na čtenáře ještě čeká rodinná registrace 1+1 zdarma a v průběhu celého týdne zde soutěží o registraci do městské knihovny na rok 2018.

Cvikovská knihovna si kromě oblíbené amnestie a roční registrace zdarma připravila fotografickou výstavu Pavla Jandy, besedy pro školáky a ve čtvrtek od 16.00 hodin se tu budou číst dětem pohádky.

KNIŽNÍ TÝDEN V MUZEU

V České Lípě probíhá doprovodný program po celý týden i v muzeu. Vše vyvrcholí knižní burzou nazvanou Ambit plný knih. Burza se uskuteční v sobotu 7. října ve Vlastivědném muzeu v České Lípě, od 9 do 15:30 hodin. Ti, kdo nechtějí vyhodit nepotřebné knihy, je zde mohou nabídnout k prodeji. Součástí burzy knih bude prezentace nové publikace, týkající se našeho města. Jmenuje se Česká Lípa a okolí v díle tří umělců a představí ji autor Jaroslav Panáček. Začátek prezentace je ve 14.00 hodin v Biberově kapli.

V muzeu je také celý týden k vidění výstava Ex libris, tedy knižních značek z muzejních sbírek. V dávných dobách byla knižní značka praktickou pomůckou pro identifikaci majitele knihy. „Kniha, to byl velký majetek, koupit nebo nechat si vyrobit knihu mohli jenom ti nejbohatší – kněží, šlechtici. Proto si ji vlastníci chtěli označit, podepsat. Mnozí si po domluvě s knihovníkem vytvářeli svoji značku na přebalu knihy,“ říká Magdalena Pujmanová z oddělení knižního fondu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

V tomto týdnu si návštěvníci mohou prohlédnout výstavu Ex libris různých umělců, kteří se jejich tvorbou zabývali. Ve vitrínách jsou vystavené knihy z muzejní knihovny se zajímavými knižními značkami, nebude chybět ani Supralibros. „A kdo bude chtít, bude mít možnost vyrobit si vlastní Ex libris v linorytecké dílně,“ dodává Pujmanová.