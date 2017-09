Kotce pro psí tuláky už má i Bor. Většina z nich se tak vyhne útulku

Nový Bor – Město zprovoznilo záchytné kotce pro zatoulané psy.

Kotce u zbrojnice dobrovolných hasičů v České Lípě fungují od loňského léta.Foto: Deník/Kateřina Charvátová

Čtyřiadvacet hodin budou mít majitelé zatoulaných psů z Nového Boru na to, aby si svého mazlíka vyzvedli v nových záchytných kotcích. Až poté budou nalezená zvířata putovat do útulku v Dobranově. Bor se tak zařídil stejně jako Česká Lípa, kde kotce fungují už rok, a od nového systému si slibuje i snížení nákladů na služby útulku. Oproti paušálním platbám v minulosti platí od letošního roku Nový Bor soukromému útulku podle počtu umístěných psů. Město má již uzavřenou smlouvu i na příští rok. „Díky tomu, že zatoulaný pes zůstane po 24 hodin na území města, očekáváme, že se nám sníží další náklady,“ dodává novoborský starosta Jaromír Dvořák.

Město kotce pořídilo, protože městská policie nedisponuje prostory pro nalezené psy. „Museli jsme je téměř bezprostředně odvážet do dobranovského útulku. S ohledem na to, že ročně odchytíme kolem šedesáti psů, o něž se ve většině případů majitelé během pár hodin přihlásí, vyplatí se kotce nám i jim,“ vysvětluje velitel městské policie Jiří Zemanec. Služba je pro občany zdarma.

PÉČI ZAJISTÍ EXTERNISTA

Strážníci budou podle dosavadní praxe zveřejňovat fotografie zatoulaných psů na webových stránkách a sociální síti. „Do útulku odvezeme jen ta zvířata, o která se nikdo v dané lhůtě nepřihlásí,“ říká Jiří Zemanec. Dva kotce nechala radnice vystavět v areálu sběrného dvora ve Wolkerově ulici za 70 tisíc korun. Ušetřila za montáž, kterou měla za opožděnou dodávku zdarma.

Psy do kotců umístí strážníci. Krmení zvířat a čištění kotců bude zajišťovat externí pracovník, který již má s městem uzavřenou dohodu o provedení práce. „Výhodou je, že bydlí v bezprostřední blízkosti, může tak zaskočit v případě nutnosti i ve večerních hodinách,“ doplňuje vedoucí odboru správy majetku Jitka Capouchová.

DO ÚTULKU PUTUJE JEN TŘETINA PSŮ

Česká Lípa zprovoznila kotce pro zatoulané psy loni na podzim. Od té doby se počet psů odvážených do útulku v Dobranově snížil zhruba na třetinu. „Zatímco vloni bylo do útulku odvezeno od ledna do srpna 102 psů, letos jich za stejné období bylo 36,“ upřesňuje mluvčí městské policie Eva Vlastníková. Kotce se nacházejí v areálu zbrojnice dobrovolných hasičů.

Do konce října však musí vedení České Lípy vyřešit, kam se budou odvážet ti psi, které si z kotců majitelé nevyzvednou. Útulek v Dobranově dal městu po dvacetileté spolupráci letos v létě výpověď. Na stole je několik variant, včetně spolupráce s útulkem v Děčíně. „Řešení se již rýsuje. Rozhodně nehrozí, že by po vypršení tříměsíční výpovědní doby vznikl problém s umístěním psích nalezenců,“ ubezpečila před časem místostarostka Alena Šafránková.