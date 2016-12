Kraj plánuje šetřit: Zateplení se dočká léčebna i školy

Českolipsko - Čtyři zařízení ve vlastnictví Libereckého kraje na Českolipsku by měla fungovat efektivněji.

V příštím roce se chce Liberecký kraj zaměřit na zvýšení efektivity vynaložených nákladů na energie ve svých devíti zařízeních. Zvýšená pozornost je věnována Českolipsku, kde by se úprav měly dočkat hned čtyři objekty.

Léčebnu respiračních nemocí ve Cvikově, Domov důchodců ve Sloupu, českolipské Střední odborné učiliště a také místní Obchodní akademii zahrnul kraj do téměř stamilionového projektu, směřovaného do aktuálně probíhající 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 2020.

„Zmíněná výzva umožňuje renovaci veřejných budov, například zateplením obvodového pláště budovy, výměnou oken či dveří," popisuje radní pověřená řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje Radka Loučková Kotasová s tím, že dále je možné zavést realizaci systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, realizaci systémů využívajících odpadní teplo, výměnu zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody,

„Zajímavý je projekt „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa" podaný jako komplexní řešení budovy. Jeho uskutečněním dojde ke snížení energetické náročnosti budovy a zavedení nového systému řízení větrání tříd v budově obchodní akademie," vysvětluje radní Loučková Kotasová.

Na půdu školy budou umístěny dvě centrální jednotky, odkud přívod vzduchu povede do schodišťového prostoru na společné chodby a odtud bude přepouštěn do tříd. Odtah vzduchu z tříd je řešen opět přes chodbu a toalety k vzduchotechnickému zařízení. Celý projekt by měl stát přes 17 milionů korun.

Ve Cvikově chtějí další pokoje

Klasické výměny oken a zateplení obvodového pláště by se měl dočkat také pavilon D Léčebny respiračních onemocnění ve Cvikově. Zde chtějí navíc vylepšit stav suterénu funkcionalistické budovy ze třicátých let, neboť ten není v dobrém stavu. Zde je odhad investic nastaven na 6,8 miliónů korun.

Podle ředitele léčebny by konečná částka mohla být nakonec i nižší. „Záleží, jak se to vysoutěží, předběžné kalkulace jsou brány z celostátního průměru, u nás se běžně daří snížit cenu o dvacet až pětadvacet procent," říká ředitel Léčebny respiračních nemocí Rudolf Focke.

Se stavebními zakázkami ve „svém" zařízení má již plno zkušeností. V letošním roce zde dokončili rekonstrukci 31 pokojů v sousedním pavilonu A. „Dalších osm pokojů bychom chtěli opravit souběžně s výměnou oken a zateplením," dodává Focke.

Střední odborné učiliště a střední odbornou školu v České Lípě budou v následujících dvou letech čekat hned čtyři investiční akce.

Krom zateplení budov na Svojsíkově stezce, kde je jedno z pracovišť, se jedná i o objekt dílen. Pomyslné to dokončení velké rekonstrukce obvodového pláště hlavní budovy. Úprav se následně dočká i objekt v Lužické ulici. Do toho by měla pokračovat příprava Centra odborného vzdělávání a s ní související obměna vybavení. Studenti se ale na „stavební prázdniny" těšit nemusí. „Chceme to zkoordinovat tak, aby nebyla narušená výuka," říká ředitel SOU SOŠ Milan Kubát.